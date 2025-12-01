Lando Norris esperaba otra decisión de McLaren: "Tenía fe en el equipo, pero..."

El líder del mundial y todavía máximo candidato al título reconoce que la decisión de McLaren fue fatal en el GP de Qatar.

La estrategia de McLaren fue desastrosa en Qatar. El único equipo que no entró a boxes en el safety car inicial. Y lo pagaron. Debían hacer primero y segundo con Oscar Piastri y Lando Norris, pero Max Verstappen les acabó robando la victoria. El mundial está más abierto que nunca de cara a Abu Dabi.

Lando, en declaraciones que publica 'Motorsport', reconoce que fue "duro": "Teníamos fe en que el equipo tomaría la decisión correcta, pero siempre es una apuesta".

"Nos la jugamos en cierto modo y ahora está claro que no debimos hacerlo, porque Oscar perdió la victoria y yo el segundo puesto", dice el líder del mundial, que tiene doce puntos de ventaja sobre Max antes de Abu Dabi.

"Hoy no hemos hecho un buen trabajo, pero muchas otras veces sí. De hecho, ganamos el campeonato de constructores hace seis o siete carreras gracias al buen trabajo. Hoy no ha ido bien, pero así es la vida", explica el piloto británico.

Pide un análisis profundo para entender por qué se equivocaron: "Tenemos que analizar las cosas y entender qué podríamos haber hecho mejor. Ya sabemos por qué no tomamos la decisión correcta, pero no siempre se puede acertar".

"Tenemos que hacer nuestro trabajo con normalidad. Si el equipo lo hace y nosotros lo hacemos estaremos bien", cierra el piloto de McLaren, que está a un paso de su primer título mundial de Fórmula 1.