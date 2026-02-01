El pequeño Liam Ramos y su padre ya son libres: "Estoy feliz de volver finalmente a casa"

¿Qué ha pasado? El menor de cinco años y su padre ya están de vuelta a su hogar tras ser detenidos por el ICE, después de que un juez ordenase su liberación que debía producirse como muy tarde el 3 de febrero.

Liam Ramos, un niño de cinco años, ha sido liberado junto a su padre tras ser detenidos por el ICE en Minnesota. El juez Fred Biery ordenó su liberación del centro de detención federal de Texas. Adrián Conejo Arias, padre del niño, expresó su felicidad por regresar a Minneapolis. La detención de Liam causó indignación en Minnesota, especialmente tras incidentes previos con el ICE. El juez Biery criticó a la Administración por ignorar principios fundamentales y por aplicar deportaciones de manera inapropiada, señalando que el caso de Conejo refleja un mal manejo de las políticas de inmigración.

Liam Ramos ya es libre. El niño de cinco años, detenido por los agentes del ICE en Minnesota, ha sido puesto en libertad junto a su padre después de que el juez Fred Biery ordenase su liberación del centro de detención federal de Texas en el que se encontraban.

"Estoy feliz de volver finalmente a casa", ha dicho Adrián Conejo Arias, padre del niño, a 'ABC News' mientras los dos iban de regreso a Minneapolis.

Y es que ya están de vuelta a su hogar. Ya están de regreso al lugar en el que los agentes de Trump les detuvo. Donde el ICE arrestó al niño poco después de llegar a su casa tras sus clases de preescolar. Donde su padre, en la entrada de la vivienda, también fue detenido. Los dos, rumbo a un centro de detención federal en Texas.

La imagen del menor en el momento de su detención dio la vuelta al mundo, y la indignación en Minnesota contra el ICE no hizo más que aumentar después de que esta especie de milicia armada de Trump acabase también con la vida de Renée Nicole Good y de Alex Pretti en menos de un mes.

Ante esta detención, el juez federal por el Distrito Occidental de Texas, Fred Biery, ordenó que se pusiera en libertad tanto al padre como al hijo "tan pronto como fuera posible". La fecha límite, el 3 de febrero.

Los abogados de los dos ecuatorianos aseguraron que han solicitado formalmente asilo en EEUU, pero las agencias federales sostienen que no están de forma legan en el país y que el plazo para marcharse terminó en abril.

Ahora, el dictamen del juez ha señalado a la Administración federal por "ignorar un documento histórico estadounidense llamado Declaración de Independencia". Apunta a que, en el caso de Conejo, "tiene su génesis en un intento de aplicar unas cuotas de deportación mal concebidas y aplicadas de forma incompetente, hasta traumatizando a niños".

"Esas órdenes administrativas emitidas por el Ejecutivo no se sostienen ante la prueba de la causa probable. Es lo que se llama poner al zorro a custodiar el gallinero", ha argumentado.

Tras el arresto del menor, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional justificó todo diciendo que todo fue como consecuencia de la huida paterna. Después, el superintendente del distrito escolar de Columbia Heights señaló que había otro adulto en la vivienda que se ofreció a quedarse con Liam, pero no le dejaron.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.