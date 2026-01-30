Virginia Torrecilla da la cara por Jorge Vilda: "Se manifiestan cosas que no son"

La exfutbolista española desvela que Jorge Vilda es muy importante en su vida: "Tanto como entrenador como persona".

Virginia Torrecilla ha hablado en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, quien fuera su entrenador en la selección española. Ha dado la cara por él y le ha defendido, aunque reconoce que se equivocó en su apoyo a Luis Rubiales como presidente de la RFEF después del beso no consentido a Jenni Hermoso.

"Para mí Jorge Vilda es una persona muy importante. Yo siempre lo he dicho, tanto como entrenador como persona. Yo enfermé y Jorge estuvo en mi enfermedad. Que luego en lo deportivo sea una cosa u otra... cada uno opina lo que quiera, pero yo no puedo hablar mal de Jorge Vilda", explica la exjugadora española.

Dice que se han contado cosas que no eran verdad: "Yo creo que se ha sido injusto porque se ha hablado mucho en la prensa de cosas que no eran como que hablaba de la mujer o que miraba de forma diferente... y yo eso nunca lo he vivido".

Hay algo en lo que sí se equivocó Vilda, según Torrecilla: "Sí creo que se equivocó dando la razón al presidente (Rubiales)".

Cierra con una frase demoledora sobre Vilda: "A veces se manifiestan cosas que no son".