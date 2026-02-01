Soberbia, mentiras y Vox: Sánchez y Feijóo trasladan la batalla nacional a Aragón a una semana de las elecciones

Los detalles El presidente del Gobierno arremete contra la formación de Abascal, acusándolo de incoherencia al defender al sector primario mientras "calla como lacayo cuando quien manda desde el otro lado del Atlántico impone aranceles a la economía europea y española".

A una semana de las elecciones autonómicas en Aragón, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han centrado la campaña en el enfrentamiento nacional, dejando de lado los asuntos territoriales. El último domingo antes de las urnas destacó por las acusaciones cruzadas entre PSOE y PP, con referencias constantes a Vox. Sánchez acusó a Feijóo de arrogancia y falta de argumentos, mientras que Feijóo replicó acusando al PSOE de mentir. Ambos líderes utilizaron mensajes ideológicos para movilizar a sus electores, tratando temas nacionales como la política migratoria y la ley de vivienda, eclipsando el debate local.

A tan solo una semana de las elecciones autonómicas en Aragón, los eternos rivales Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóohan vuelto al centro del escenario político en una campaña marcada mucho más por el enfrentamiento nacional que por los asuntos territoriales que competen a la comunidad aragonesa.

El último domingo antes de las urnas ha puesto el foco en que el choque entre PSOE y PP domina el debate, con acusaciones cruzadas y de soberbia y una cascada de referencias constantes a Vox.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha acusado al líder del Partido Popular de arrogancia y falta de argumentos. "Les sobra soberbia y mala educación", afirmó Sánchez, quien insistió en que "quien insulta es quien no tiene razones".

Desde el otro lado, Feijóo respondió con un mensaje similar, asegurando que el Ejecutivo "habla con una enorme soberbia" y acusando directamente al PSOE de faltar a la verdad. "Estos señores mienten todo el rato", afirmó el líder 'popular'.

Reproches personales

Sánchez recordó al líder del PP por haber asegurado en su momento que estaba "puntualmente informado" de la gestión de la DANA en Valencia, algo que el presidente calificó de mentira. Feijóo, por su parte, ironizó sobre el PSOE con un mensaje duro: "Su eslogan es muy claro: quien puede robar, que robe".

En un intento por movilizar a un electorado que primero votará en clave autonómica, por ejemplo a Jorge Azcón o Pilar Alegría, y después deberá decidir en clave nacional, ambos líderes recurrieron a mensajes de fuerte carga ideológica.

El jefe del Ejecutivo también acusó al PP de estar supeditado a Vox: "Vox tira del ronzal y el PP allá que va", y reprochó a los 'populares' sus cambios de postura. "Dicen una cosa y hacen la contraria en función de lo que les diga Vox", señaló, citando como ejemplo la política migratoria.

En este ámbito, Sánchez recordó que durante el Gobierno de José María Aznar el PP regularizó a cerca de medio millón de migrantes mientras defendía que "España va bien". Feijóo replicó con un mensaje de firmeza: "España no es un saco sin fondo, es imposible acoger a todos los ciudadanos del mundo".

Aunque se trata de unas elecciones autonómicas, el debate ha incorporado cuestiones que afectan directamente a las comunidades, como el modelo de financiación autonómica o la aplicación de la ley de vivienda. Feijóo denunció lo que considera "el mayor desprecio a una comunidad autónoma", mientras que Sánchez acusó a los gobiernos del PP de rechazar la ley de vivienda "por puro sectarismo ideológico".

Asimismo, el presidente del Gobierno fue especialmente duro con la trayectoria del PP en las comunidades donde gobierna. "Han privatizado, han recortado y no han fortalecido el estado de bienestar porque no creen en el ascensor social. Nunca lo han necesitado", afirmó.

También arremetió contra Vox, acusándolo de incoherencia al defender al sector primario mientras "calla como lacayo cuando quien manda desde el otro lado del Atlántico impone aranceles a la economía europea y española".

Así, el último domingo de campaña en Aragón ha confirmado que la cita con las urnas se ha convertido en algo más que una elección autonómica. Es un nuevo capítulo del enfrentamiento directo entre Sánchez y Feijóo, quienes han decidido debatir sobre temas nacionales eclipsando el debate de una tierra que en una semana vota por su territorio.

