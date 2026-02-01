Alonso, Márquez o Gasol: las leyendas del deporte español que se rinden a Alcaraz tras ganar en Australia

Los grandes mitos de nuestro deporte no dudan en deshacerse en elogios hacia el murciano después de que Carlitos conquistara su primer título en Melbourne e hiciera historia en el tenis una vez más.

Carlos Alcaraz va camino de convertirse en uno de los mejores deportistas de la historia de España. Con tan solo 22 años, el de El Palmar ya es el segundo mejor tenista español de todos los tiempos, solo por detrás de Rafa Nadal.

Carlitos acumula ya siete títulos de 'Grand Slam' y, salvo Rafa que cuenta con 22, no hay jugador que parezca que pueda igualarle. El murciano casi dobla en 'Majors' a figuras tan legendarias como Manolo Santana o Arantxa Sánchez-Vicario, ambos cuentan con cuatro.

Tras la conquista de un nuevo 'grande', su primer Open de Australia, las grandes leyendas del deporte español no han dudado en rendirse a la magnitud del número uno del mundo. Fernando Alonso ha sido uno de los primeros en felicitar a Carlitos. El asturiano ha querido hacer referencia, en sus redes, al histórico hito en el que Alcaraz se ha convertido en el más joven en ganar los cuatro 'Grand Slams': "Nuevo logro desbloqueado"

Pau Gasol o Marc Márquez tampoco han querido perder su oportunidad. "Bruuutal. Enhorabuena animal", exclamaba el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

"Celebrando desde Milán el primer Open de Australia de Carlos Alcaraz. Enhorabuena, Charly!! El más joven de la historia en completar el 'Career Grand Slam'", publicaba Gasol también sus redes.

El deporte español y mundial se rinde a una nueva hazaña histórica de Carlos Alcaraz. El murciano sigue asombrando al mundo con su juego y su carisma. Tras su victoria en Melbourne, nadie sigue sin saber dónde queda su techo.