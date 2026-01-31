¿Los Aznar en los archivos Epstein? El escándalo salpica a la familia, que niega toda conexión con el famoso pederasta

Los detalles Entre los tres millones de archivos que el Gobierno de Trump ha desclasificado aparece el nombre del expresidente del Gobierno español en al menos tres ocasiones.

El nombre de José María Aznar aparece en los documentos de Jeffrey Epstein en al menos tres ocasiones. En 2003, cuando Aznar era presidente, se envió un paquete a Moncloa a su nombre y al de Ana Botella, con un coste de casi 33 dólares. Ese mismo año, su nombre figura en una lista de un agente de viajes usado para conseguir billetes, con un cargo de 1.050 dólares. Tanto Aznar como su hijo y su yerno están en una lista de contactos de Epstein. En 2004, se envió otro paquete a la Fundación FAES. Aznar niega conocer a Epstein y los envíos.

Al menos en tres ocasiones aparece el nombre de José María Aznar entre la montaña de los últimos documentos de Epstein, según se desprende de los documentos publicados este viernes por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En 2003, y cuando todavía era presidente, hubo un primer envío del delincuente sexual Jeffrey Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, con destino Moncloa a nombre del líder del Ejecutivo en ese momento y de la exalcaldesa de Madrid Ana Botella: poco más de 200 gramos de paquete por el que habrían pagado casi 33 dólares.

El paquete fue enviado el 2 de septiembre desde Nueva York a los destinatarios "presidente y Ana Aznar", que lo recogieron el 4 de septiembre, tal y como se desprende de los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que muestran la factura de la compañía FedEx.

En el mismo año, hubo un pago del pederasta a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre, cuando el político del PP seguía siendo líder del Ejecutivo español. La compañía Shoppers Travel Inc., receptora del pago, era utilizada de forma habitual por Epstein para reservar vuelos comerciales para sus asociados y empleados.

En 2004, se envió otro paquete, esta vez de mayores dimensiones y con un peso de alrededor de 360 gramos, pero con el mismo destinatario: el presidente Aznar, esta vez con entrega a la oficina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES). Ese envío se registró el 5 de mayo de 2004, apenas dos semanas después de que Aznar dejara la Presidencia del Gobierno, y lo recogieron el 10 de mayo.

Por otro lado, también aparecen los nombres de José Aznar, hijo del expresidente, y de Alejandro Agag, su yerno y exdiputado del Parlamento Europeo, en la agenda telefónica de Epstein. En este archivo de cerca de un centenar de páginas, están los correos electrónicos profesionales de ambos, aunque la aparición de estos nombres en esos documentos no implica ninguna irregularidad o conducta ilícita.

El entorno de Aznar niega los envíos

Por su parte, el entorno de Aznar ha expresado su sorpresa por el hecho de que el nombre del expresidente del Gobierno aparezca en esos archivos desclasificados, y ha asegurado que Aznar no conoce al pederasta y "no tiene ni idea" de por qué figura su nombre en los documentos y por qué se realizaron esos envíos.

"Ni idea. No conoce a ese señor de nada", han asegurado fuentes próximas a Aznar, que defienden que a La Moncloa "pueden llegar muchos paquetes" y envíos destinados a Presidencia del Gobierno.

Este viernes, las autoridades estadounidenses publicaron más de tres millones de páginas adicionales --incluidos 2.000 vídeos y 180.000 imágenes-- de los documentos relacionados con Epstein, un mes después de la fecha límite que le daba la Ley de Transparencia aprobada 'ad hoc' en noviembre.

