Discusión entre McLaren y Piastri: se niega a ayudar a Lando Norris en el mundial

El piloto australiano desvela que en McLaren le han pedido que ayude a Lando Norris: "La respuesta es no".

Oscar Piastri

Oscar Piastri todavía tiene opciones de ser campeón del mundo... y en McLaren le han pedido que ayude a Lando Norris a ser campeón de la Fórmula 1. Él se ha negado. Así se sorprendente ha sido su revelación ante los medios al llegar a Qatar, donde este fin de semana se reparten puntos en el sprint y el carrera.

Esto ha dicho Oscar, que está a la misma distancia de Norris que Max Verstappen: "Lo hemos discutido brevemente y la respuesta es no, sigo empatado a puntos con Max y tengo muchas posibilidades de ganar si las cosas van como yo quiero, así que así es como lo haremos".

Se ve con serias opciones y no quiere renunciar a ellas: "Creo que aún hay posibilidades y que ya ha ocurrido así un par de veces, así que sé que no es imposible. Obviamente también sé que es una posibilidad un poco remota, no puedo confiar solo en eso, incluso si tengo dos fines de semana perfectos, necesito que otras cosas me salgan bien y soy muy consciente de ello, así que creo que voy a intentar tener los mejores fines de semana que pueda, que es lo que intento hacer cada fin de semana, y ver qué pasa con los demás".

El australiano tratará de quedar por delante de su compañero en las dos citas del fin de semana. Si lo consigue, llegará a Abu Dabi con muchas opciones. Por eso ha renunciado a ayudar a Norris.

"Creo que cada fin de semana intentas conseguir el mejor resultado posible, ya sea en el primer asalto o en el penúltimo. Es la misma mentalidad, así que obviamente sé cuál es la situación del campeonato, pero al final la mejor manera de mantener mis esperanzas en la mejor forma posible es intentar ganar y conseguir los mejores resultados posibles", completa el joven piloto.

