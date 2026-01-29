Ahora

tras semanas de negociación

Trabajo acuerda con sindicatos y sin patronal una nueva subida del SMI hasta los 1.221 euros

¿Por qué es importante? Las patronales CEOE y Cepyme ya habían avanzado su rechazo a la propuesta fiscal planteada por el Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del SMI y que han calificado de "trilera" con condiciones "inalcanzables" para las empresas.

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un preacuerdo con UGT y CCOO, al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, que se traduce en 37 euros más al mes. Además, esta subida tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero, según ha anunciado el secretario de Estados de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Pérez Rey ha explicado que tras la reunión celebrada este jueves, las patronales, a las que ha agradecido su trabajo en la mesa, no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación. Las patronales CEOE y Cepyme ya habían avanzado esta mañana su rechazo a la propuesta fiscal planteada por el Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del SMI y que han calificado de "trilera" con condiciones "inalcanzables" para las empresas.

"No hemos podido incorporar a la patronal, como hubiera sido nuestra voluntad, a este acuerdo de diálogo social. Hemos negociado sin resuello, nos hemos dejado la piel. Hemos buscado propuestas y contrapropuestas para que CEOE y Cepyme pudieran hoy acompañarnos en la presentación de este acuerdo de salario mínimo interprofesional, pero finalmente no ha sido posible", ha subrayado el secretario de Estados de Trabajo.

El 'número dos' de Trabajo ha afirmado además que el Ministerio de Trabajo ha asumido también el compromiso y "va a llevar adelante" una reforma del decreto de salarios mínimos interprofesionales actual para que los complementos salariales no puedan ser absorbidos, tal y como reclamaban los sindicatos.

"No es posible que la subida del salario mínimo se pierdan por el camino, no lleguen al bolsillo de las personas trabajadoras. Vamos a reformar las reglas de absorción y compensación", ha insistido Pérez Rey.

