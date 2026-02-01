Israel reabre el paso de Rafah en un proyecto "piloto" con el que prevé permitir el cruce de personas a partir de este lunes

El contexto El Ejército de Israel había anunciado que el movimiento de entrada y salida a Gaza a través del paso de Rafah comenzaría este domingo, aunque finalmente se ha pospuesto.

El paso de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, ha reabierto en un proyecto piloto para permitir el cruce de personas desde este lunes, según el organismo militar israelí COGAT. Aunque inicialmente se esperaba que el movimiento comenzara el domingo, se ha pospuesto para este lunes. El paso, supervisado por Egipto y la Unión Europea, permitirá el tránsito de unas 200 personas, con controles de identidad rigurosos. Israel ha anunciado que permitirá la entrada de miembros del comité tecnócrata palestino en un gesto hacia la administración estadounidense. La reapertura es parte de una operación de prueba limitada.

El organismo militar israelí a cargo de los asuntos civiles en los territorios ocupados (COGAT) ha informado de la reapertura del paso de Rafah, situado en la frontera entre Gaza y Egipto, en un proyecto "piloto" con el que prevé el cruce de personas a partir de este lunes. "Se espera que el movimiento de residentes en ambas direcciones, entrada y salida hacia y desde Gaza, comience este lunes", ha señalado el COGAT en un comunicado.

Horas antes, el mismo organismo había indicado que Rafah estaba "abierto", aunque apostilló que se encontraba en una fase "piloto" preliminar y que se estaban llevando a cabo "preparaciones" previas al movimiento de población.

Asimismo, fuentes de la seguridad egipcia también han confirmado que el paso ha abierto este domingo "a modo de prueba" para probar los mecanismos acordados de tránsito de personas y mercancías.

"En la madrugada del domingo, el cruce de Rafah se abrió en ambas direcciones a modo de prueba, bajo la supervisión de representantes de Egipto y la Unión Europea (UE), y con la participación de un representante de la Administración de Coordinación y Enlace del Ejército israelí", ha declarado una fuente egipcia.

Para este domingo, estaba prevista la salida de 150 gazatíes de la Franja (50 pacientes médicos y 100 acompañantes), ha indicado a EFE el Ministerio de Sanidad del enclave. Sin embargo, dicen que no han recibido la notificación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para organizar su traslado.

El Ejército de Israel había anunciado que el movimiento de entrada y salida a Gaza a través del paso de Rafah comenzaría este domingo, aunque finalmente se ha pospuesto y está previsto que sea este lunes cuando empiece a hacer movimiento de la población.

Según una fuente de seguridad egipcia, el paso tendrá capacidad para unas 200 personas: las 150 que saldrán del enclave frente a 50 que accederán. "Solo los residentes aprobados podrán entrar (en el enclave) y serán transportados en autobús a un puesto de control israelí para controles de identidad", ha indicado. "Israel confirmará los nombres de quienes salgan y el cruce será gestionado por equipos palestinos bajo la supervisión de una delegación de la UE", ha añadido.

Además, el cruce de personas estará coordinado con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea. La misma fuente también ha apuntado que Israel permitirá a los miembros del comité tecnócrata palestino, que administrará Gaza, "ingresar a la Franja en los próximos días a través del cruce de Rafah, en un gesto de buena voluntad hacia la administración estadounidense".

Las fuentes de seguridad egipcias coincidieron en que el paso terrestre, cerrado desde que Israel ocupó el lado palestino en mayo de 2024, "fue reabierto como parte de una operación de prueba limitada", y que "Egipto proporcionó a la parte israelí listas de los primeros viajeros para los controles de seguridad".

"El primer día se dedicará a los preparativos y aspectos logísticos, incluida la llegada de una delegación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)", ha aseverado una fuente, que no ha descartado que "a modo de prueba se permita el traslado de heridos", sin aportar más detalles al respecto.

Israel cerró el cruce el 7 de mayo de 2024, bloqueando el acceso de ayuda a través de este paso, el enlace vital de Gaza con el resto del mundo al ser el único punto de contacto de la Franja con el exterior, fuera del control israelí.

