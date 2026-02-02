Bad Bunny hace historia en los Grammy y carga contra ICE: "No somos salvajes, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos"

¿Qué ha dicho? "Lo único más poderoso que el odio es el amor. Por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor. Nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", ha asegurado tras ganar el Grammy a mejor álbum del año.

Bad Bunny criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante su discurso en los Grammy, tras recibir el premio a mejor álbum de música urbana por 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'. El artista puertorriqueño pidió "fuera ICE" y destacó que "el odio solo genera más odio", abogando por el amor y la unidad. Sus palabras resonaron en un contexto de indignación en EE.UU. por la muerte de manifestantes a manos de agentes de inmigración. Además, Bad Bunny hizo historia al ganar el premio a mejor álbum del año, siendo el primero en español, dedicándolo a su madre y Puerto Rico.

Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: "No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos", dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes. Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio "solo genera más odio".

"Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden", concluyó. Las palabras del puertorriqueño se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Minneapolis.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una categoría en la que competía junto a 'Mixteip', de J Balvin; 'FERXXO VOL X: Sagrado', de Feid; 'NAIKI', de Nicki Nicole; 'EUB DELUXE', de Trueno y 'SINFÓNICO (En Vivo)', de Yandel.

Bad Bunny hace historia

El puertorriqueño hizo historia en los Grammy al ganar el premio a mejor álbum del año con su disco 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el primero totalmente en español, y dedicó el reconocimiento a su madre y a su país.

"Gracias mami por parirme en Puerto Rico", dijo Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, notablemente conmovido desde el escenario tras recibir el galardón de manos de Harry Styles. El disco, su sexto álbum de estudio compuesto por 17 canciones, es una carta de amor a su natal Puerto Rico, en el que aborda cuestiones sociales como la gentrificación que afecta a la isla.

"Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho grande que 100x25 y no existe nada que no podamos lograr", comentó en español el cantante haciendo referencia a la expresión popular puertorriqueña "100 por 35", por las medidas aproximadas de la isla: 100 millas de largo por 35 millas de ancho. Ocasio Martínez, también habló en inglés para dedicar su premio histórico a "todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños", otra de las temáticas que forman parte de su álbum.

