Contratos de pilotos de Fórmula 1: ¿Qué equipos tienen asientos libres para 2026?

A punto de terminar el parón de verano, todavía quedan seis huecos libres pendientes de ocuparse para la próxima temporada, destacando uno en Red Bull.

En la recta final de la temporada 2025 todavía ha varios pilotos que aún no tienen asegurada su presencia en 2026. Los casos más sorprendentes son los de George Russell y Kimi Andrea Antonelli. Pese a que es cuestión de tiempo el anuncio y Toto Wolff, 'team principal' de Mercedes tiene clara su confianza en ambos corredores, el tiempo vuela para los de Brackley.

En el caso de Red Bull la situación está a medias. Tras la tormenta de rumores, Max Verstappen se queda y de momento se ciñe a su contrato que culmina en 2028. No es el mismo caso el de su compañero, Yuki Tsunoda, acaba contrato este año y ya se ha rumoreado un sustituto sorpresa, Alex Palou.

En la escudería filial, la situación también es incierta para Liam Lawson, quien ha pasado de ser piloto de la escudería oficial a no tener claro su futuro en la F1. De ser compañero del vigente campeón del mundo a estar en la rampa de salida del 'Gran Circo'. De la misma forma se encuentra el debutante Isack Hadjar.

Equipos como Ferrari, Williams, Haas, Sauber y Aston Martin fijan los contratos de sus pilotos al final de 2026. Por tanto, Carlos Sainz y Fernando Alonso, principalmente este, quedan a expensas de ver en qué situación competitiva están para seguir ligados a sus escuderías.

Tampoco hay que descartar un hueco en Alpine en el sitio de Franco Colapinto. Y en el caso de Cadillac, el undécimo equipo que se estrenará la próxima temporada ha blindado a Checo Pérez y a Valtteri Bottas con un contrato multianual.