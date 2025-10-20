Ducati prefiere no escuchar las críticas de Bagnaia: "No hay ninguna fractura..."

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, cierra filas con Pecco tras otro fin de semana desastroso en Australia: "Sólo pensamos en ayudar a Bagnaia".

Lo de Pecco Bagnaia en Ducati empieza a ser insostenible. Otro fin de semana entre los más lentos de la parrilla... y otra vez acaba en el suelo. Sus quejas han sido constantes y también sus críticas hacia su moto y el desarrollo de la misma. Pero en Ducati prefieren no escuchar estas críticas.

El jefe de la marca italiana, Davide Tardozzi, ha dicho en 'Sky Sports' que entre ellos y Bagnaia "no hay ninguna fractura".

"No hay ninguna fractura con Pecco. He hablado con él durante diez minutos, de forma constructiva, sobre qué hacer...", dice el jefe de Ducati, que espera que en los test de pretemporada puedan mejorar de cara a 2026.

Por eso los ingenieros ya planean algunos cambios en la moto del italiano: "Tenemos algunas ideas, que Gigi Dall'Igna y Riccardo Savin, el jefe de chasis de Ducati, que es una persona muy capaz, estudiarán. Intentaremos algo para Sepang, y siempre tengo mucha fe en nuestros técnicos, y en Pecco".

Quieren ayudar al bicampeón de MotoGP para que vuelva a ser el de antes: "El único pensamiento que tenemos es el de ayudar a Pecco. Sabemos muy bien que la competencia es feroz, que Aprilia y las otras marcas han crecido, pero el pensamiento está en Pecco. No hay desavenencias entre nosotros".

Ducati repite que no hay problemas con Pecco y que están trabajando juntos. Pero el italiano no para de hacer críticas. Incluso ha llegado a decir que "está perdiendo la paciencia" con su moto. Una frase muy clara sobre lo que le está pasando con su moto, la que se ha proclamado campeona del mundo en el otro garaje, el de Marc Márquez.