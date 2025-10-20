Las entradas de La Oreja de Van Gogh se retrasan a raíz de la caída de los servicios de Amazon

Cuándo y cómo comprar las entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero

Debido al problema con los servicios de Amazon Web Services (AWS), La Oreja de Van Gogh ha tenido que retrasar la venta de entradas a la gira recientemente anunciada con Amaia Montero.

Las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh, que se ponían a la venta a las 12:00h de este lunes, no saldrán hasta, al menos, la tarde del lunes. Un "problema masivo de Amazon Web Services (AWS)" ha obligado al grupo a "aplazar el inicio de la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh" que arrancará, si todo funciona correctamente, a las 16:00h.

"Este incidente ha afectado a la operativa habitual del sistema así como a otros sistemas a nivel nacional e internacional, impidiendo garantizar una experiencia de compra estable y segura para todos los usuarios", han explicado desde LODVG en su página web. La banda ha agradecido "la comprensión y paciencia de todos los seguidores" y han pedido disculpas ante las "molestias" que este "imprevisto" ha provocado. "A las 16:00h esperamos que se pueda reanudar el proceso de venta con total normalidad", han señalado.

Esta misma mañana, LiveNation ya confirmaba que no se podían comprar entradas para ningún concierto en Ticketmaster, aunque pasadas las 11:30h la página recuperaba cierta normalidad. Media hora después, la hora a la que iban a salir a la venta las entradas, tanto la página web del grupo como, por ejemplo, la del Movistar Arena, donde se celebran los dos conciertos de Madrid, estaban caídas. La web de LODVG se recuperó rápidamente con el mensaje en el que indicaban el cambio de hora, igual que la del histórico Palacio de los Deportes.

Noticia en desarrollo...