Red Bull quiere blindar a Max Verstappen: "No queremos escuchar más sobre cláusulas..."

Helmut Marko, asesor deportivo de la marca, ha lanzado una advertencia al equipo austriaco de hacer un coche competitivo para que el tetracampeón no se marche.

Tras el sí de Max Verstappen para permanecer en 2026 con el equipo, ahora es el turno de Red Bull de cumplir su parte. Son conscientes de que todo pasa por realizar un buen trabajo en la fábrica a lo largo de estos meses con vistas a hacer un coche competitivo para la próxima temporada.

El asesor ejecutivo de la marca, Helmut Marko, es consciente de ello y se ha pronunciado tajantemente sobre lo que debe hacer el cuadro austriaco para que el tetracampeón cumpla su contrato: "Contamos con volver a estar arriba con Max la próxima temporada, así no escucharemos más sobre sus cláusulas de liberación".

El dirigente de la escudería de Milton Keynes ha lanzado un mensaje de optimismo con los avances del monoplaza de 2026. La nueva reglamentación pone a examen el trabajo del equipo como nuevo motorista y con una aerodinámica que ya no encabezará Adrian Newey: "Las cifras que vemos actualmente son prometedoras y aún queda mucho camino por recorrer hasta las pruebas".

"Estamos muy avanzados con el chasis, y la calidad del motor estará determinada por cuatro factores: el motor de combustión interna, la batería, el combustible y el sistema de combustible", ha explicado Marko tal y como ha contado en una entrevista para 'Krone'.

Del mismo modo, espera que no ocurran casos como el de 2014 con el dominio de un equipo por el motor: "Mercedes tenía entre 50 y 70 caballos más. Verstappen ve que estamos trabajandoduro, y para que sonría, solo tenemos que empezar a hablar de GT3 y de las carreras de simulación".

Esta temporada está siendo marcada por la superioridad de McLaren y en el cuadro de las bebidas energéticas lo tienen claro. Quieren relanzar el proyecto ganador de años anteriores y volver a ser el equipo de referencia en la Fórmula 1.