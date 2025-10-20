La jugarreta de Red Bull a Lando Norris... que ha acabado en sanción

Uno de los mecánicos de Red Bull accedió a la pista para retirar la cinta que McLaren le coloca a Lando Norris para que sepa cuál es su posición exacta en la salida.

Una multa de 50.000€ para Red Bull. Uno de sus mecánicos accedió a la pista para retirar la cinta que McLaren le coloca a Lando Norris para que sepa cuál es su posición exacta en la salida. Lo hizo en un momento en el que ya no se podía acceder a la parrilla de salida y por ello la FIA ha sancionado al equipo.

Esa fue la jugarreta que Red Bull intentó hacerle a Norris: que no viera esa marca que utiliza de guía para saber dónde colocar el coche.

El jefe de Red Bull, Laurent Mekies, tuvo que dar explicaciones a los comisarios por el gesto que hizo su mecánico: "Sólo les dije lo que sé. Creo que fuimos convocados porque se consideró que, en algún momento durante los procedimientos de la parrilla, uno de nuestros chicos no había seguido las instrucciones oficiales, de algunos comisarios. Y hemos hablado con nuestra gente. Están muy seguros de haber seguido las instrucciones de los comisarios en todo momento. Así que creo que, probablemente, se trata de un malentendido".

"Fuimos a ver el vídeo con la FIA. Y seguro que es algo que podemos hacer mejor en el futuro. Pero ciertamente, por nuestra parte, no sentimos que hayamos ignorado ninguna instrucción. No recibimos ninguna instrucción específica. Así que creo que es una cosa muy pequeña, pero no obstante es algo que abordaremos en el futuro", se defendió el jefe de la escudería de las bebidas energéticas.

El juego mental de Red Bull

Max Verstappen está al acecho de los McLaren en el mundial de pilotos. Según avanzan las carreras el neerlandés se acerca más a Oscar Piastri y a Lando Norris. La doble victoria en Estados Unidos, en la sprint y en la carrera, le coloca a una distancia de 40 puntos.

México, sin descanso, es la próxima cita la semana que viene. Una nueva oportunidad para Max de recortar puntos. Y los juegos psicológicos entre Red Bull y McLaren ya han comenzado.