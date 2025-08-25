Una leyenda de la F1 se lo deja claro a Verstappen: "No es mejor que las grandes figuras del pasado"

Jacques Villeneuve, campeón del mundo en 1997, ha justificado por qué motivo el neerlandés no es mejor que los grandes iconos de los noventa como Ayrton Senna y Alain Prost.

Los años de dominio de Red Bull y Max Verstappen en la Fórmula 1 han suscitado dudas sobre qué posición ocupa el neerlandés entre los mejores de la historia. Temporadas como la de 2024, donde consiguió su cuarto mundial con un coche inferior al McLaren en buena parte del año, dan valor a su gran racha de títulos que parece llegar a su fin.

El que fuera campeón de la competición en 1997, Jacques Villeneuve, lo tiene claro. Los resultados de Verstappen no se pueden igualar con lo cosechado por mitos como Senna o Prost. El excorredor de Williams ha dado los argumentos por los que ha alcanzado esa conclusión.

"Si retrocedemos a la época en que pilotos como Ayrton Senna y Alain Prost corrían en Fórmula 1, había cinco pilotos del nivel de Max Verstappen en cada temporada", ha aseverado el canadiense haciendo alusión a los dos compañeros que compartieron box en el equipo McLaren, tal y como recoge 'Racing News 365'.

Tiene claro que a día de hoy no hay un corredor que alcance un nivel de pilotaje superlativo: "Hoy solo hay un Max en una parrilla de buenos pilotos. Antes, sin embargo, había varios pilotos extremadamente buenos y algunos buenos corredores. Todo el panorama ha cambiado en ese sentido".

"Max no es mejor que las grandes figuras del pasado, pero es el único piloto realmente bueno en la parrilla actual, y por eso destaca tanto. Él marca la diferencia, tiene la esencia de un auténtico piloto, y ya no quedan muchos así", ha zanjado Villeneuve.

Unas declaraciones sorprendentes teniendo en cuenta que en la actual parrilla quedan dos grandes mitos del 'Gran Circo' como son Lewis Hamilton, con siete mundiales, y Fernando Alonso, que tiene dos y tiene el convencimiento de ganar el tercero con Aston Martin.