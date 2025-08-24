Mercedes carga contra Horner tras su salida de Red Bull: "Los últimos 15 años ha sido un imbécil"

La marcha del directivo británico de la escudería del Toro ha sido muy polémica y Toto Wolff no ha dudado en dar su opinión al respecto.

Red Bull ha sufrido uno de sus cambios más grandes de los últimos años. Christian Horner, antiguo jefe de la escudería austríaca, fue despedido hace unos meses después de más de una década al frente del equipo del Toro.

Su salida fue muy polémica. El directivo británico había estado involucrado en varios casos que generaron mucho revuelo dentro de la escudería y eso fue lo que finalmente terminó provocando su salida. Toto Wolff, jefe de Mercedes, siempre tuvo un cierto 'pique' con Horner, sobre todo después de aquel GP de Abu Dhabi en el que el Max Verstappen le arrebató el título en la última vuelta a Lewis Hamilton, por entonces en la escudería alemana.

Wolff no ha dudado en opinar de manera bastante dura sobre la salida exdirectivo británico y su relación durante tantos años en la Fórmula 1: "Bueno, en los últimos 12-15 años, a menudo se ha comportado como un imbécil. Actúa según valores completamente diferentes, pero incluso el peor enemigo tiene un mejor amigo, y tuvo un gran éxito".

A pesar de la crítica, el germano reconoce que se ha ido una persona importante de la F1: "Ahora que se ha ido, al menos por un tiempo, una verdadera personalidad ha abandonado el deporte. Era controvertido y divisivo, pero era uno de los personajes más importantes aquí. Podemos decir con seguridad que era tan importante como un gran piloto".

"Si lo miramos desde una perspectiva puramente de Fórmula 1, no creo que queden muchos jefes de equipo al estilo antiguo. Quizá sólo quede yo. Quizá Fréd (Vasseur) es un poco dinosaurio también", aseguró Wolff en una entrevista para 'Formula.hu'.