El Supremo cita como testigos al exgerente del PSOE y a una trabajadora por los pagos en metálico a Ábalos y Koldo

El juez Leopoldo Puente, que lleva la investigación del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, ha llamado a declarar a una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE y al exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón, el 29 de octubre. Esta decisión se debe a la detección de comunicaciones sobre pagos en metálico del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García que no coinciden con la información aportada por el partido. Según el último informe de la UCO de la Guardia Civil, algunas conversaciones sugieren entregas de dinero no reflejadas en las cuentas del partido. Ábalos y Koldo no declararon la semana pasada, lo que también ha motivado la citación de estos nuevos testigos para esclarecer los hechos.

El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a declarar como testigos a una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE y al exgerente del partido, Mariano Moreno Pavón. Ambos deberán comparecer el próximo 29 de octubre ante el magistrado, a las 10:00 y a las 12:00 horas, respectivamente.

Una decisión que el juez toma ante "la existencia de ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico" del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García "que no constarían, sin embargo, por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por dicho partido político en esta causa especial como pagos en metálico efectivamente realizados a ambos", "más allá de algún posible 'descuadre', respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica".

El juez señala que las comunicaciones analizadas en el último informe de la UCO de la Guardia Civil "permiten establecer una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos" facilitadas por el partido, pero que en otras ocasiones, "no se ha podido confirmar dicha correspondencia", quedando las cantidades supuestamente entregadas reflejadas solamente en las mencionadas conversaciones, pero no en la información proporcionada por el PSOE.

El magistrado, además, alude al hecho de que tanto Ábalos como Koldo se acogieron a su derecho a no declarar en sus comparecencias de la semana pasada ante el Alto Tribunal, con lo que no aportaron ninguna información al respecto. Así, llama a declarar a estos dos nuevos testigos "a los efectos de procurar el esclarecimiento de dichos extremos y deducir, si hubiera lugar a ello, los correspondientes testimonios para su eventual investigación".

