Ya es oficial la dupla de Cadillac para 2026: ¡Valtteri Bottas y Checo Pérez!

El equipo estadounidense ha comunicado de forma oficial la pareja de pilotos para su primera temporada en la Fórmula 1, siendo dos rostros contrastados.

La espera ha terminado. Cadillac, el undécimo Constructor que entrará por primera vez en la Fórmula 1 en 2026, ha desvelado quiénes será la primera pareja de la historia del fabricante estadounidense en la competición.

Y han apostado por dos perfiles muy contrastados en la competición. Como apuntaban todos los rumores, Checo Pérez y Valtteri Bottas son los dos elegidos por los americanos para la próxima temporada del 'Gran Circo'. Una apuesta clara por dos pilotos experimentados.

"Dos caminos. Una llamada del destino. El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos", ha publicado la escudería de General Motors en sus redes sociales, revelando la identidad de los dos competidores.

Two paths. One call of destiny. The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

Tras un año sabático, el excorredor de Red Bull regresa a la F1 de la mano del proyecto estadounidense. El mexicano ha conseguido un total de seis victorias, siendo cinco con la escudería austriaca y una con Racing Point, antiguo Aston Martin. Ha sido elegido como el icono del espíritu norteamericano.

Por otro lado, Valtteri Bottas dejará su puesto como reserva de Mercedes y vuelve a emprender otra nueva aventura como piloto oficial tras su última temporada en Sauber la pasada temporada. El finlandés ha conseguido diez victorias con los de Brackley y busca empezar de cero con Cadillac.

La compañía estadounidense se enfrentará a la difícil tarea de fabricar un coche desde cero. Además, tendrán como motor soporte a Ferrari. Su 'team principal' será el británico Graeme Lowdon, ex jefe de Marussia.