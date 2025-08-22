Un ex de Ferrari ve en Lewis Hamilton el mismo destino que tuvo Vettel: "No me sorprendería..."

La situación del heptacampeón en el cuadro de Maranello recuerda mucho a la del germano, según Francesco Cigarini, ex mecánico de la escudería italiana.

El desembarco de Lewis Hamilton en su soñado Ferrari no está yendo como se esperaba tras la primera mitad de la temporada cumplida. Las carreras que restan para el final son casi reválidas personales para el inglés si quiere volver a retomar la confianza que siempre acostumbra a tener con el coche.

La adaptación a la escudería italiana tras irse de Mercedes está siendo difícil. Años atrás, otro multicampeón del mundo de Fórmula 1 como Sebastian Vettel también recaló con los italianos y no volvió a cosechar los resultados que logró con Red Bull. Cada vez se presentan más semejanzas entre ambos.

Francesco Cigarini, ex mecánico de la escudería, ha sido tajante a la hora de hablar del momento de forma del británico, deslizando una sorprendente idea que debe seguir este: "No me sorprendería que Hamilton llamara a Vettel para intentar salir de esta situación".

Ambos pilotos han tenido un denominador común en su periplo con el 'Cavallino Rampante' y es Charles Leclerc. El monegasco batió al germano con suma facilidad en la temporada 2020 tras una primera más igualada. Lo mismo está ocurriendo ahora con el de Stevenage.

De este modo, el ex mecánico, que desembarcó en Ferrari en 2015, ha desgranado las causas de la superioridad de Charles con respecto a ambos compañeros: "Leclerc prefiere un coche con una configuración muy precisa, con una parte trasera muy libre que requiere mucha sensibilidad".

"Cuando Vettel intentó copiar esa configuración, terminó pareciendo un principiante. Creo que eso es exactamente lo que le está pasando a Hamilton ahora", ha reflexionado el operario en una entrevista para 'Sky Sports'.