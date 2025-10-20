¡Arranca la preventa de entradas para ver a Aitana! Cómo asegurarte tu ticket para 'Cuarto Azul World Tour'

Todos los detalles La cantante comienza su gira mundial en marzo desde Argentina y continuará recorriendo más de 10 ciudades españolas con su 'Cuarto Azul World Tour', que arranca la preventa de entradas este lunes.

Aitana sigue cantando 'Superestrella' por los escenarios del mundo con su nueva gira 'Cuarto Azul World Tour', que anunciaba justo al terminar de sus conciertos en Madrid el pasado mes de agosto.

Tras descubrir las ciudades en las que actuará en esta nueva gira mundial para 2026, este lunes 20 de octubre comenzaba la preventa de las entradas para 'Cuarto Azul World Tour 2026' en más de 20 ciudades de España y Latinoamérica.

La gira dará comienzo en marzo de 2026 desde Argentina y, tras hacer parada en Colombia, recorrerá el territorio español para celebrar su fin de gira en México.

Cuándo, cómo y dónde comprar las entradas para ver a Aitana

Los y las fans de Aitana sabrán si podrán disfrutar de algunos de sus conciertos a partir de este lunes. Quienes sean clientes del banco Santander (a través de Santander SMUSIC) podrán acceder a la preventa exclusiva a partir de hoy.

A las 10:00 horas se abre la preventa "para clientes con tarjeta Aitana", según anuncian desde la página web oficial. Quienes sean clientes del banco español -pero no tengan dicha tarjeta-, podrán empezar a comprar entradas en preventa a las 12:00 horas. ¡Eso sí! La compra máxima para esta primera tanda se verá reducida a un total de 4 entradas por persona.

Para el resto de personas, la venta oficial de entradas para el 'Cuarto Azul World Tour' de 2026 comenzará dos días después, el miércoles 22 a partir de las 10:00 h aproximadamente, puesto que el fin de dicha preventa está previsto a las 09:49 horas.

¡Pero, ojo! Las entradas de sus dos primeros conciertos en Argentina y Colombia ya están a la venta, pues su aparición estelar tendrá lugar en el festival Lollapalooza de Argentina y en el Estéreo Picnic colombiano. Para el resto aún aparece el mensajde "proximamente a la venta" en la página web oficial de Aitana.

Lista de conciertos de 'Cuarto Azul World Tour 2026'

Como adelantábamos, esta gira mundial recorrerá España y parte de Latinoamética en un total de 24 conciertos que comenzarán el 14 de marzo en Lollapalooza (Argentina) y terminarán el 6 de noviembre en Ciudad de México. Esta es la lista completa de los conciertos de Aitana para 2026:

14 de marzo: Lollapalooza (Argentina)

22 de marzo: Estéreo Picnic (Colombia)

9 de mayo: Roquetas de Mar

15 de mayo: Murcia

22 de mayo: Valencia

29 de mayo: Albacete

5 de junio: Sevilla

12/13 de junio: Mallorca Live

19 de junio: Fuengirola

26 de junio: Avilés

4 de julio: Granga Live Fest

10 de julio: Zaragoza

12 de julio: Cádiz

18 de julio: Úbeda

22 de julio: A Coruña

4 de septiembre: Barcelona

11 de septiembre: Madrid

18 de septiembre: Bilbao

9 de octubre: Monterrey (México)

21 de octubre: Buenos Aires (Argentina)

30 de octubre: Guadalajara (México)

31 de octubre: Querétaro (México)

4 de noviembre: Puebla (México)

6 de noviembre: Ciudad de México (México)

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.