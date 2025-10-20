Sorpresa en la Copa Davis: ¿Por qué Italia no convoca a Sinner?

El transalpino no formará parte del cuadro italiano en las finales de la Copa Davis. Según ha desvelado el seleccionador, ha sido el propio Jannik quien ha tomado la decisión.

Jannik Sinner no estará en la Copa Davis. El número dos del mundo no viajará con Italia para disputar las finales del torneo. Tras este bombazo, el combinado transalpino deja algo de lado el cartel de favorito que tenía dentro del campeonato debido al nivel de sus tenistas y a la condición de vigente campeón.

Ha sido Filippo Volandri, capitán de Italia, quien ha revelado la ausencia de Jannik: "Sinner no ha confirmado su disponibilidad para la Copa Davis 2025. La Davis es y será siempre su hogar, y estoy seguro de que volverá pronto al equipo".

"Mientras tanto, cuento con un grupo dispuesto a luchar y darlo todo por la camiseta azul: Bolonia volverá a ser una aventura emocionante. Conozco a estos chicos y estoy seguro de que el futuro nos dará grandes satisfacciones", ha asegurado Volandri en rueda de prensa.

Italia pasará a contar con Lorenzo Musetti y Matteo Berrettini como grandes armas para los enfrentamientos individuales. Es evidente que el combinado transalpino pierde a su mejor tenista pero sigue siendo un equipo muy a tener en cuenta.

España cobra más fuerza como candidata tras conocer la ausencia de Sinner. Alcaraz sí estará en unas finales que se disputarán en Bolonia. Otra de las razones por las cuales ha sorprendido tanto la decisión de Jannik es porque está renunciando al hecho de jugar en 'casa' junto a su afición.