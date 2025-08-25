Desde Estados Unidos sueltan la gran bomba: ¡Red Bull quiere fichar a Alex Palou!

Pese a que el piloto español aseguró que su interés por llegar a la Fórmula 1 había desaparecido, la prensa americana vuelve a reactivar los rumores.

Sin duda alguna, el dominio de Alex Palou en la IndyCar Series ha despertado la admiración de gran parte del automovilismo. Sus cuatro títulos en el campeonato americano avalan su brillante currículum. Y todo indica que el catalán seguirá ampliándolo ya que la opción de la F1 fue descartada por él.

En cambio, todo puede cambiar con la información que llega desde Estados Unidos. Según recoge 'IndyStar' la puerta del 'Gran Circo' se ha podido abrir por una singular llamada. Y es que aseguran que la escudería Red Bull ha contactado con el entorno de Palou.

Y lo tienen claro, sería para formar dupla con Max Verstappen para la temporada 2026. Así, los de Milton Keynes entrarán en la nueva normativa con una dupla formada por dos grandes campeones. El barcelonés ya tuvo la oportunidad de ir a McLaren en 2022.

Asimismo, el medio asegura que tanto el entorno del piloto como el equipo Chip Ganassihan desmentido las conversaciones con la escudería austriaca. El español acaba contrato con este equipo a finales de 2026, pero existe una clausula liberatoria si la Fórmula 1 llama a su puerta.

El segundo asiento de Red Bull ha sido una fuente de quebraderos de cabeza para el equipo. Desde la marcha de Checo Pérez se ha caracterizado por un puesto de inestabilidad con el reemplazo de Yuki Tsunoda por Liam Lawson. Ni el neozelandés antes ni ahora el japonés está a la altura de un Verstappenque con Palou podría tener un gran segundo piloto.