Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski acusa a Rusia de una "campaña sistemática de terrorismo contra el sector energético" de Ucrania

Rusia derriba 61 drones ucranianos, dos de ellos en las cercanías de Moscú Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche de este jueves y la mañana de este viernes 61 drones de ala fija en cinco regiones del país, dos de ellos en las cercanías de Moscú, y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. "En el período comprendido entre las 23:00 horas del 16 de octubre hasta las 07:00 horas (GMT+3) de este viernes los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 61 drones de ala fija ucranianos", afirma el parte castrense publicado en Telegram. Dos de los aparatos ucranianos fueron abatidos en la región de Moscú, la unidad administrativa que rodea la capital rusa . Según el mando militar ruso, 32 drones fueron derribados sobre el territorio de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y otros seis aparatos fueron destruidos sobre el mar Negro, cuya aguas bañan la península. Las autoridades crimeas indicaron que los drones ucranianos dañaron varias subestaciones eléctricas, por lo que podrían producirse cortes en los suministros. Los demás aparatos no tripulados destruidos este jueves fueron abatidos sobre las regiones de Rostov (13), Briansk (5), Tula (2) y Kursk (1). EFE Compartir en X

Zelenski acusa a Rusia de una "campaña sistemática de terrorismo contra el sector energético" de Ucrania El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este viernes a Rusia de llevar a cabo "una campaña sistemática de terrorismo contra el sector energético" del país europeo tras sus últimos ataques, incluido uno con drones y misiles lanzado en las últimas horas en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022. "Nada ha cambiado para Rusia, que sigue causando terror en la vida en Ucrania", ha lamentado Zelenski. "Ni una sola noche de las últimas semanas ha terminado sin ataques rusos contra Ucrania. La mayoría de los objetivos son infraestructura, en una campaña sistemática de terrorismo contra nuestro sector energético", ha destacado. Así, ha manifestado que "Rusia está intentando convertir esta parte de Europa en una isla de peligro y tormento para la vida humana". "Es crucial no permitir que eso pase. Rusia se verá forzada a detener la guerra una vez que no sea capaz de continuarla", ha afirmado en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X tras llegar a Estados Unidos en visita oficial. "La verdadera disposición de Rusia para la paz no depende de las palabras, ya que (el presidente ruso, Vladimir) Putin nunca ha estado falto de ellas, sino en el cese de los ataques y la muerte, que es precisamente con lo que tiene un problema", ha argüido Zelenski antes de su reunión de este viernes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar el conflicto. Europa Press Compartir en X

Trump y Putin acuerdan abordar el fin de la guerra en Ucrania en un par de semanas Tras "más de dos horas" de llamada telefónica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han aprobado celebrar un encuentro en una o dos semanas con el fin de abordar el fin de la guerra en Ucrania, un encuentro que tendrá lugar en la capital de Hungría, un país gobernado por uno de los pocos 'amigos' de Trump en la UE. "El presidente Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, Hungría, para ver si podemos poner fin a esta guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania", ha escrito en su red social, Truth Social. Según Trump, también han sellado que la próxima semana se celebre "en un lugar por determinar" una reunión de asesores de alto nivel. En ella participará del lado estadounidense el secretario de Estado, Marco Rubio. Según ha explicado la portavoz de la Casa Blanca, para Trump esta llamada ha sido "productiva" y cree que "hubo avances durante la llamada con Putin". Es más, ha llegado a asegurar que "Trump todavía cree que es posible reunir a Putin y Zelenski" y hará todo lo posible para "intentar avanzar por la paz". Natalia Castro Compartir en X

Trump se muestra reticente a suministrar misiles Tomahawk a Ucrania El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este jueves sus reticencias a "agotar" los misiles Tomahawk para venderlos a Ucrania de cara a su uso en la guerra contra Rusia, una idea que al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, "no le ha gustado" cuando el magnate republicano se la ha transmitido durante su llamada, celebrada unas horas antes. "También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Muchos (...). Quiero decir, no podemos agotarlos para nuestro país. Así que, ya sabes, son muy importantes. Son muy potentes, son muy precisos, son muy buenos. Pero nosotros también los necesitamos. Así que no sé qué podemos hacer al respecto", ha declarado en una breve comparecencia en la Casa Blanca. Preguntado por si Putin ha intentado disuadirlo de vender estos misiles a Kyiv, Trump ha aclarado que "no le ha gustado la idea". "Le dije: ¿Te importaría si le diera un par de miles de Tomahawks a tu oposición?", ha relatado el inquilino de la Casa Blanca, que ha lamentado que, "a veces, hay que tomárselo con un poco de humor, pero él (Putin) no quiere". El presidente estadounidense ha abordado también la posibilidad de imponer sanciones a Moscú, una medida estipulada en un proyecto de ley sobre el cual el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, se ha mostrado a favor. "Él aún no sabe nada de la llamada. Voy a hablar con él más tarde", ha indicado Trump, que ha señalado que la propuesta dependía de lo que él mismo "quisiera hacer". "No estoy en contra de nada", ha subrayado, afirmando que hablaría también con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. "Queremos la paz. Queremos detener la matanza de 7.000 personas a la semana", ha declarado el mandatario. "Pensé que esto sería rápido [poner fin a la guerra de Ucrania] debido a mi relación con el presidente Putin. Pensé que esto sería muy rápido", ha reiterado acerca de la guerra exacerbada por la invasión iniciada en febrero de 2022. "¿Quién diría que hice Oriente Próximo antes de esto?", se ha preguntado antes de prometer que hará de este conflicto "el noveno" que resuelva. Europa Press Compartir en X

