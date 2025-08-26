A Fernando Alonso le encantará: ojo al elogio que le lanza Piastri al ser comparado con él

El líder del mundial ha sido comparado con el bicampeón de Aston Martin por parte del jefe de McLaren, lo que ha respondido con un cumplido hacia el asturiano.

Oscar Piastri ha llegado al parón al frente de la clasificación de pilotos. Todo indica a que el de McLaren solo le separa del título su propio compañero de equipo, Lando Norris. Puede ser un arma de doble filo tener que pelear el mundial con alguien del mismo box y los antecedentes en Wokinglo avalan.

Andrea Stella, jefe de la escudería británica, se rindió al talento de australiano, aseverando que veía semejanzas entre Michael Schumacher y Fernando Alonso. A ambos les conoció en su etapa en Ferrari donde desempeñó el fundamental papel de ser ingeniero de pista tanto del germano como del español.

Piastri se ha sentido halagado por lo dicho por su superior: "Creo que no soy un piloto perfecto. No creo que haya nadie perfecto, pero que me comparen con algunos de los mejores que han corrido en la F1 es algo muy positivo", ha reconocido el corredor de los papaya en declaraciones realizadas a 'F1.com'.

"Es interesante simplemente escuchar cómo eran esos pilotos y cómo eran otras personas porque, especialmente personas como Michael y Fernando con quienes Andrea ha trabajado, no son malos pilotos", ha analizado el ganador de ocho victorias en el 'Gran Circo'.

Además, ha valorado que incluso leyendas como ellos guardaban debilidades, lo que ayuda a Oscar a forjar su estilo de pilotaje: "Siempre es interesante escuchar qué los hace buenos y, en algunos casos, cuáles fueron sus debilidades. Creo que saber que estas personas, que ganaron múltiples Campeonatos Mundiales, aún tenían debilidades también es bueno".