Albon se rinde al trabajo de Carlos Sainz en Williams: "Estamos operando un 200% más rápido con él"

El piloto tailandés asegura que la llegada del madrileño a Grove se está viendo reflejada en una gran mejoría en el desarrollo de los monoplazas.

Pese a que los resultados no le están acompañando a Carlos Sainz, desde la escudería británica están encantados con su trabajo en el desarrollo del monoplaza. Esta cualidad es sin duda una de las virtudes que más se han resaltado del ex de Ferrari.

Alexander Albon, compañero del madrileño en Williams, se ha mostrado encantado con este aspecto, lanzando un piropo que agradecerá el '55': "Se podría argumentar que ahora estamos operando un 200 % más rápido que antes. Eso es nuevo, esta forma de competir es algo que no existía desde que me uní al equipo".

"Podemos explorar el coche mucho más rápido y con mayor detalle, teniendo a Carlos, que es bueno en la retroalimentación. Estamos extrayendo un rendimiento que de otro modo posiblemente no tendríamos", ha explicado Albon tal y como recoge 'Racing News 365'.

El ex de Red Bull ha tirado de modestia a la hora de delimitar quién es líder de la dupla: "La gente piensa que soy un piloto muy experimentado, pero no he hecho tantas carreras como la gente cree. Creo que Carlos ha hecho el doble de carreras que yo".

"Al mismo tiempo, tenemos una gran combinación en la que soy alguien que ha pilotado mucho el coche", ha explicado el '23' quien lleva junto a los británicos desde 2022. Los años en Grove le avalan aunque es cierto que Sainz casi duplica su número de carreras, 219 del español frente a sus 118.

Excompañeros inexpertos

El segundo asiento de Williams ha sido un espacio que ha sufrido muchas alteraciones con pilotos 'rookies' como Logan Sargeant o Franco Colapinto y algunos ya asentados anteriormente como Nicholas Latifi. El tailandés no busca responsabilizarles.

"Muchas veces no era culpa de nadie, pero la persona que estaba a mi lado normalmente era un novato o relativamente inexperto. Yo llevaba gran parte del trabajo de desarrollo", ha reconocido Alexander Albon.