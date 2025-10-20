España propone acabar con el cambio de hora en 2026 en la Unión Europea: "Ya no tiene sentido" 

Los detalles Sánchez asegura que el sistema actual "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente", por lo que propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional.

El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, propone eliminar el cambio de hora estacional, una medida que presentará ante la Unión Europea. Según Sánchez, este ajuste horario ya no es útil, ya que no ahorra energía y afecta negativamente a la salud. En un video en 'X', el presidente destaca que tanto españoles como europeos rechazan mayoritariamente el cambio de hora y que la ciencia respalda esta postura. El Parlamento Europeo ya votó a favor de eliminarlo hace seis años y España ahora busca que el Consejo Europeo lo implemente en 2026. El Ejecutivo considera que es una práctica obsoleta y que Europa debe adaptarse a los tiempos actuales, priorizando el bienestar y la coherencia científica.

El Gobierno quiere acabar con el cambio de hora. Una propuesta que va a llevar este mismo lunes ante la Unión Europea, según ha anunciado el propio Pedro Sánchez en sus redes sociales, donde ha aseverado que "cambiar la hora dos veces al añoya no tiene sentido" y ha argumentado que el sistema actual "apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente".

Así, el Ejecutivo propondrá en el Consejo de Energía acabar con el cambio de hora estacional y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente, según ha indicado Sánchez.

"Como sabéis, esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo ya no le veo sentido", esgrime Sánchez en un vídeo compartido en 'X', donde asegura que todas las encuestas al respecto muestran que españoles y europeos "de manera mayoritaria" están en contra del sistema actual y que "la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético" y, en cambio, "trastorna los ritmos biológicos dos veces al año".

"Es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace seis años acabar con el cambio horario", recuerda el jefe del Ejecutivo, que avanza que "el Gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario y que dejemos de cambiar, por fin, en el año 2026". La "política útil", concluye, "es la que escucha a los ciudadanos, también a la ciencia, y lo lleva a su legislación".

Fuentes del Gobierno insisten en que se trata de una "práctica obsoleta". La propuesta de España, precisan, consiste en "eliminar definitivamente" el cambio de hora estacional en toda la UE. "No tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año. La medida ya no aporta ahorro energético y sí provoca molestias y efectos negativos en la salud", insisten.

Se trata, a juicio del Ejecutivo, de un paso "muy justificado" porque la ciencia "confirma" que "no hay ahorro real de energía". "Dos de cada tres españoles están a favor de acabar con el cambio de hora", agregan, recordando que "la Comisión y el Parlamento Europeo ya lo apoyaron hace años", con lo que ahora solo "falta que el Consejo dé el paso".

Defienden además la pertinencia de llevar a cabo este cambio ahora porque "el calendario actual de cambios acaba en 2026". "Ahora es la oportunidad para decidir", insisten, asegurando que "España lidera este debate para adaptar Europa a los tiempos actuales" y que "es una cuestión de sentido común, bienestar y coherencia con la evidencia científica". "Europa debe escuchar a su ciudadanía y actuar con agilidad. Queremos una Unión Europea más moderna, que piense en la vida cotidiana de las personas", concluyen.

