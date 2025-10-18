¡La imagen de la desesperación! Bagnaia, totalmente abatido tras la 'sprint' en Phillip Island

El piloto italiano finalizó la carrera al sprint en penúltima posición y Ducati cerró la primera prueba de la temporada sin moto en el podio.

El Mundial MotoGP regresaba en el GP de Australia después de un fin de semana de parón. La fecha estaba marcada por la ausencia de Marc Márquez después de que el ilerdense se lesionara tras una dura caída en Indonesia.

Sin el de Cervera, uno de los grandes protagonistas del día fue 'Pecco' Bagnaia. Desafortunadamente para el italiano, el piloto fue noticia por dar la sensación de tocar fondo después de terminar la carrera en penúltima posición a más de 30 segundos de distancia del líder Marco Bezzecchi. Una diferencia abismal en apenas 13 vueltas.

El resultado dejaba a Ducatipor primera vez en toda la temporada sin ninguna moto en el podio y el tricampeón está cada vez más lejos de un Álex Márquez que en la carrera del domingo podría certificar su subcampeonato del mundo.

La diferencia con el de Gresini es de 88 puntos y después del desenlace del GP de Australia quedarán tres fechas por disputarse. En este contexto, Bagnaia, lejos de soñar con el subcampeonato, centras sus aspiraciones en mantenerse en el podio.

Una tarea que se ve amenazada por el ritmo de Bezzecchi. El de Aprilia lideró la 'sprint' en Phillip Island y es cuarto en el Mundial a tan solo ocho puntos del número 63. La situación ha llevado al límite al de Ducati que después de una temporada complicada se mostraba cabizbajo y abatido al finalizar la prueba.