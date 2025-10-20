El jefe de McLaren teme que se repita la historia de Alonso en 2010: sabe muy bien de lo que habla

Andrea Stella, jefe de McLaren, era jefe de Fernando Alonso en 2010 cuando perdieron el mundial contra el tercer clasificado, Sebastian Vettel.

En el mundial 2010 de la Fórmula 1 el que se acabó llevando el título fue Sebastian Vettel, el tercer clasificado. Y en el actual McLaren temen que la historia se repita ahora con Max Verstappen. Andrea Stella, el jefe de los papaya, sabe muy bien lo que ocurrió en aquel entonces.

Stella era el jefe de Fernando Alonso en Ferrari en aquella época. Y acabaron perdiendo aquel título.

Ahora Max es el perseguidor de Oscar Piastri y de Lando Norris. Es el tercero, como Vettel en aquel momento. Y se está acercando poco a poco a ese título.

Así lo dice Stella: "Recuerdo el 2010, cuando el Mundial se decidía en la última carrera y el tercer clasificado ganó el campeonato...".

En McLaren ya se temen lo peor. Saben que Verstappen está cada vez más cerca y que no va a perdonar. Si tiene una oportunidad, la cogerá. Cada carrera que pasa sigue recortando. Este fin de semana se llevó las dos victorias, la de la sprint del sábado y la de la carrera del domingo.

Por eso Stella recuerda lo ocurrido en aquel mundial en el que Ferrari vio en Mark Webber su gran rival, el segundo, y el que se lo acabó llevando fue Vettel en la última carrera.