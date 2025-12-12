El brutal 'repaso' de Fernando Alonso a Stroll: Aston Martin debería hacer algo al respecto

Los duelos entre compañeros de equipo en clasificaciones de F1 siempre dejan ver claramente las diferencias entre dos pilotos que compiten en igualdad de condiciones, y más aún los sábados. Es lo que ha ocurrido en la escudería británica.

Terminada la temporada de Fórmula 1 es tiempo de los equipos para analizar el trabajo realizado durante el año. Las rivalidades entre compañeros de equipo siempre son importantes, pues ambos cuentan con el mismo coche, lo que permite medir con más acierto el rendimiento de ambos pilotos. En ese aspecto, esta temporada ha dejado varias conclusiones interesantes midiendo el rendimiento de los conductores en clasificaciones.

De ellas, la más llamativa es la 'paliza' de Fernando Alonso a Lance Stroll. El cómputo global en Aston Martin ha concluido con un demoledor 24-0a favor del asturiano. El canadiense se ha visto ampliamente superado por su compañero de 44 años y tan solo le ha superado en la 'qualy a sprint' de Shanghai, por un puesto.

Lo del canadiense es "insostenible", en palabras del expiloto Ralf Schumacher, que no ve al piloto merecedor de un puesto en la escudería de la que su padre, Lawrence Stroll, es dueño. Algo que Aston Martin Racing, debería tener en cuenta para el futuro.

Otros duelos de la parrilla

Una situación solo comparable a la de Red Bull, donde Max Verstappen ha superado a Yuki Tsunoda por 22-0, sin sorpresas. En el caso de Carlos Sainz, la cosa ha estado mucho más igualada. Por 14-9 se impuso el madrileño a su compañero Alex Albon.

Otros equipos a remarcar son McLaren, donde la rivalidad ha estado más igualada que nunca, con un Lando Norriscampeón que supera a Oscar Piastri por 13-11. Y el caso de Lewis Hamilton, el heptacampeón de F1 se ha visto muy por debajo de su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, 19-5.