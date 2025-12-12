Ahora

En junio de 2018

Iñaki Urdangarin: "Por la cárcel he perdido uno de los amores de mi vida, Cristina"

¿Qué ha dicho? Urdangarin ha confesado en una entrevista en el programa Pla seqüència de La 2Cat que los primeros meses en prisión pasó "un bucle negativo". "No lo gestioné bien. Lloré mucho, los primeros meses no te lo crees, repasas el proceso y no tienes más salida que ponerte a llorar. No se lo deseo a nadie", ha comentado.

El exmarido de la infanta Cristina ha confesado que por ingresar en prisión ha perdido "todo lo que tenía", pero sobre todo ha perdido "uno de los amores de mi vida, Cristina".

Así lo ha asegurado Urdangarin en una entrevista en el programa Pla seqüència de La 2Cat con Jordi Basté, donde ha confesado que los primeros meses en prisión pasó "un bucle negativo". "No lo gestioné bien. Lloré mucho, los primeros meses no te lo crees, repasas el proceso y no tienes más salida que ponerte a llorar. No se lo deseo a nadie", ha comentado.

El excuñado de Felipe VI entró en prisión el 12 de junio de 2018 tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 5 años y 10 de meses de cárcel, al estar involucrado en el Caso Nóos, acusado de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y delitos contra la Hacienda Pública.

Urdangarin ha confesado que "lo mejor que he ganado en la prisión ha sido más equilibrio, me ha quitado de encima cosas del pasado, he tenido la oportunidad de estudiar, de conocerme muy bien, de preparar una nueva etapa de la vida...". En cambio, ha lamentado que

En esos años que ha estado en la cárcel "materialmente he perdido todo lo que tenía y una pérdida muy grande: uno de los amores de mi vida, Cristina, que fue un periodo muy duro, lo pasamos muy mal, tuvo consecuencias y me da pena porque es una mujer a la que quiero mucho".

Tras pasar esa primera dura etapa en la cárcel, Urdangarin ha señalado que se empezó a centrar en el deporte, que le sirvió como vía de escape. "El deporte fue mi medicina, si no tienes un porqué, no tienes un cómo. Me ayudaba a descansar, a estar bien...", ha comentado.

Además, ha asegurado que llegó a pedir la asistencia de una psicóloga y comenzó a hacer curos de estabilidad emocional: "Me apliqué para gestionar el estrés, la tristeza, el minfulness, el yoga... lo que me fue bien", confiesa.

