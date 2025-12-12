El preciado consejo de Federer a los jóvenes tenistas: "Recuerda que será una batalla"

El extenista suizo anima a las futuras promesas del tenis a "trabajar duro y esforzarse" para lograr cumplir sus metas.

Roger Federer es considerado por muchos como el mejor tenista de todos los tiempos. Con 20 Grand Slams y más de 100 títulos en su palmarés, el tenista suizo sentó un precedente en el tenis, además de formar parte del famoso 'Big Three' por su intensa rivalidad con Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Tras más de 20 años en activo, 'El Reloj Suizo' dejó la raqueta en 2022 a causa de las constantes lesiones en su pierna izquierda. Desde entonces, el extenista se ha dedicado a participar en asociaciones y fundaciones como la suya propia, la Fundación Roger Federer, en la que ayuda a los niños necesitados del sur de África y que recaudó fondos para el Match for Africa, una serie de partidos de exhibición benéficos anuales.

También se dedica a aconsejar a tenistas jóvenes que buscan hacerse un hueco en el tenis. En un vídeo realizado para Mercedes, Federer ha lanzado un mensaje a las nuevas generaciones animándolas a perseguir su sueño.

"Mi consejo para los profesionales emergentes es que se esfuercen. Aspiren a lo más alto, aterricen en la luna, láncense, trabajen duro, disfruten, pero tengan presente que será una batalla y que a veces darán uno o dos pasos atrás para luego dar uno o dos hacia adelante", comienza diciendo Federer.

"Así que no te preocupes por esos momentos. Ya sabes, van a venir. Pero asegúrate de formar un buen equipo. Escucha a tus entrenadores, a tus padres. Y también hay que tener mucha fuerza de voluntad. Tú eres tu propio entrenador. No puedes simplemente ser entrenado porque estarás allí por tu cuenta", añade en su discurso.

Por último, el suizo ha recalcado la necesidad de estar tranquilo en los momentos duros y centrarse en el día a día. "En la cancha tienes que tomar decisiones por tu cuenta y estar relajado, sobre todo. No te preocupes demasiado. No pienses solo en el mañana", concluye Federer.