La UCO requiere documentación a Correos, Hacienda y Transición Ecológica sobre la trama de Leire Díez

Leire Díez asegura que "no recibía instrucciones" de Cerdán y no ha intercambiado "ni una sola palabra" con Sánchez

Los detalles Agentes han acudido este viernes a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependientes de Hacienda, y a Cofivacasa, sociedad instrumental participada en su totalidad por la SEPI.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha visitado las sedes de Correos y organismos de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recopilar información sobre contratos y subvenciones sospechosos. Este viernes, los agentes acudieron a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependientes de Hacienda, y a Cofivacasa, sociedad de SEPI. Estos requerimientos se suman a 19 registros recientes, con seis empresas investigadas y tres detenidos: Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández. Empresas como SEPI, Mercasa, Enusa, Sepides, Forestalia y Cistec Technology están implicadas. Cistec aclaró que Díez no gestionó ayudas ni licitaciones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este viernes a las sedes de Correos y de organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica con el objetivo de recopilar información sobre adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañado, según confirman fuentes jurídicas a laSexta.

No se trata de registros como los que se llevaron a cabo este jueves, sino requerimientos de información. Los agentes han acudido a la Dirección General de Patrimonio del Estado y al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ambos dependientes de Hacienda, así como a Cofivacasa, una sociedad instrumental participada en su totalidad por la SEPI. Los agentes buscan documentación sobre licitaciones públicas bajo sospecha.

Estos requerimientos de información se suman a los 19 registros llevados a cabo en las últimas horas, con seis empresas investigadas y tres personas detenidas: Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández. Estos registros se enmarcan en una operación de la UCO que se ha expandido por diversas provincias españolas, como Madrid, Sevilla, Bilbao o Zaragoza.

La primera de las empresas a la que solicitaron información es la SEPI, pero también otras tres empresas que dependen de ella: Mercasa (dedicada a la distribución alimentaria), Enusa (dedicada al combustible nuclear y de la que Leire Díez fue directora de comunicación) y Sepides (dedicada al apoyo de inversiones).

También se registró la empresa Forestalia en Zaragoza, dedicada a las energías renovables. Según se ha conocido, su presidente mantuvo reuniones con el Gobierno de Navarra con la intermediación de Antxon Alonso.

Una sexta empresa también ha sido registrada: Cistec Technology, sociedad en la que Leire Díez trabajó entre 2021 y 2023 tras su paso por Enusa. Este jueves emitió un comunicado especificando que la fontanera del PSOE fue destituida de su cargo en la entidad en agosto de 2022 pero que su cese no se materializó por "motivos formales" hasta mayo de 2023. Además, en la nota aclaran que Díez no obtuvo ningún salario por su cargo en la empresa y que tampoco "tuvo ninguna intervención en la gestión de ninguna ayuda pública ni tampoco en ningún proceso de licitación pública para Cistec". De hecho, desde Cistec argumentan que la "facturación de la empresa bajó de forma muy considerable en los años 2021 y 2022 incurriendo en pérdidas".

