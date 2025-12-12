Yolanda Díaz exige a Sánchez reformular "radicalmente" el Gobierno: "Así no podemos seguir. Es insoportable la corrupción y los puteros"

Los detalles La vicepresidenta considera que "se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos" y defiende que en estos momentos "toca actuar". Reconoce en ARV que esto mismo se lo ha comunicado a Sánchez estos últimos días.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes en Al Rojo Vivo que el Gobierno "así no puede seguir". "Es insoportable la corrupción y los puteros", ha señalado Díaz, quien se ha mostrado indignada por los casos sexuales que salpican al PSOE, además de los casos de corrupción.

"Se acabaron las reflexiones y los cambios cosméticos. Toca actuar", ha asegurado tajante Díaz, quien ha añadido que "toca un cambio profundo en el equipo de Gobierno". Así, ha reconocido que esto mismo se lo ha comunicado a Pedro Sánchez estos últimos días e incluso este mismo viernes. "Es grave. Basta ya. El deterioro es mayúsculo. Es insoportable lo que vivimos: corrupción, puteros, machismo", ha dicho la ministra.

Lo cierto es que el PSOE vive instalado en el caos. Esta semana el Gobierno se ha visto desbordado por la gota que ha colmado el vaso. Investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) contra José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Leire Díez, procesos judiciales que salpican a Begoña Gómez o al hermano de Pedro Sánchez, la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, la crisis con Junts en el Congreso y, ahora, un dolorosísimo 'Me Too' en las filas socialistas que ha hecho desangrar a la formación en una de sus principales líneas de flotación.

De esta manera, la vicepresidenta segunda ha dicho que la situación actual es mucho "peor" que la del pasado julio cuando el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acababa de entrar en prisión y se conocieron las denuncias por acoso sexual contra el exasesor de Moncloa, Paco Salazar. Lo de ahora, ha dicho, "es insoportable".

Sobre un posible adelanto electoral, Díaz se ha limitado a decir que "no es mi competencia". Así, la vicepresidenta ha insistido en que "el Gobierno debe ser reformulado de forma radical" y ha apuntado que, de no suceder, se tomarán "las decisiones que haya que tomar". "Lo digo con todo el dolor de mis palabras", ha añadido en Al Rojo Vivo.

Así, le ha recriminado a Sánchez que no haya comparecido. "Si yo fuera presidenta estaría compareciendo", ha apuntado Díaz, quien ha añadido que "el presidente y el PSOE tienen que dar explicaciones". "Estar callados no ayuda", ha insistido.

"Los golfos no son de derechas ni de izquierdas, son golfos vengan de donde vengan", ha dicho Díaz, quien ha apuntado también al ex president de la Generalitat Carlos Mazón por retener su acta. Al señalarle que ella no comparte gobierno con el PP en la Comunitat Valenciana, sino que lo hace con el PSOE en el Gobierno de España, la ministra ha indicado que "no comparto que un cargo político esté aforado en casos de corrupción, me revienta la cabeza".

Díaz ve insuficientes las explicaciones del PSOE por los casos de acoso

Este viernes, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha anunciado que la formación ha bloqueado a Paco Salazar para volver a ser militante. Además, ha comunicado que han abierto un expediente informativo a Antonio Hernández y a Javier Izquierdo, pese a que sobre este último ha asegurado que el PSOE no ha recibido denuncias.

"Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de encubrir ni tapar ningún caso. Ninguno. El PSOE actuó de manera contundente, abrimos un canal de comunicación para que pusieran una denuncia o cualquier conducta impropia. Solucionamos los problemas de comunicación y hoy estoy aquí dándoles cuenta", ha hecho hincapié Torró. Sin embargo, según fuentes socialistas a laSexta, el partido sí ha tratado de tapar el caso de Paco Salazar y sí ha habido una operación para encubrirlo y ha estado de brazos cruzados cinco meses.

Unas explicaciones que Díaz ha considerado insuficientes. "Hay desolación, es intolerable, estamos hartas. Ayer hablé con varias socialistas y están desoladas. Cuando golpean a una mujer nos hacen daño a todas. El descredito es mayúsculo", ha señalado la ministra. Así, Díaz ha señalado que "sin estar en el seno del PSOE, parece que las cosas no se han hecho bien". "Cuando las cosas no se hacen bien hay que dar explicaciones", ha añadido.

