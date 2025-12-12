Ahora

Causa DANA

Cuenca exculpa a Mazón y asegura ante la jueza que no le dio ninguna orden a Pradas sobre cómo gestionar la DANA

Los detalles Fuentes presentes en la declaración del jefe de gabinete de Mazón informan que Cuenca ha negado a preguntas del fiscal que Mazón le dijera que si Pradas quería comunicarse, lo hiciera a través de él.

El jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, vuelve a declarar ante la juezaEl jefe de gabinete de Carlos Mazón durante su etapa como president de la Generalitat, José Manuel Cuenca, vuelve a declarar ante la juezaAgencia EFE
El jefe de gabinete de Carlos Mazón en su etapa al frente de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, ha vuelto a declarar este viernes como testigo ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Torraba, que instruye la causa sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024.

Esta declaración tiene lugar días después de conocer los mensajes que se envió Cuenca con la por entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, el día de la DANA. Entre ellos, Cuenca le decía a Pradas "trànquila che" [sic], "calma" o "de confinar nada".

Fuentes presentes en la declaración del jefe de gabinete de Mazón informan que Cuenca ha negado a preguntas del fiscal que Mazón le dijera que si Pradas quería comunicarse, lo hiciera a través de él. Además, ha asegurado que no le dio ninguna orden a Pradas sobre cómo gestionar la tragedia.

En cambio, en una entrevista en Salvados, la exconsellera aseguró que, pasada la una de la tarde de aquel fatídico día, José Manuel Cuenca le ordenó que no molestara a Mazón. Además, Cuenca ha asegurado ante la jueza que se enteró del ES-Alert cuando le sonó el teléfono.

Sobre el confinamiento, como se pueden ver en los mensajes que Pradas aportó a la jueza, el jefe de gabinete se negó en rotundo a confinar. "Salo. De confinar nada por favor. Calma", le escribió Cuenca a las 19:54, momento en el que, según ha constatado la jueza en su instrucción, ya había personas ahogadas y muertas. Ante esto, el jefe de gabinete de Mazón ha dicho que estos "WhatsApps" que desmontan su defensa "están descontextualizados".

