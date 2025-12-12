Gala en Madrid
Estos son todos los ganadores de los Premios Ídolo de 2025
Por primera vez, los Premios Ídolo, organizados por la 'influencer' Dulceida, están abiertos al público.
Este año, los Premios Ídolo llegan con alguna que otra novedad. La que más afecta: que es la primera vez que se ha abierto al público general. La gala, que se celebra este jueves 11 de diciembre en IFEMA (Madrid), ha sacado a la venta entradas para poder acudir a la entrega de premios de los influencers, una ceremonia que surge de la creadora de contenidos Dulceida. La otra, uno de los premios: este año, el jurado ha decidido entregar un Premio Especial a Laura Escanes. Estos son todos los ganadores de la gala de los premios de los creadores de contenidos:
Lista de ganadores de los Premios Ídolo 2025
- Ídolo Revelación: Shanniisss
- Ídolo Podcast: Keep It Cutre
- Ídolo Conciencia Social: Nerea Pérez de las Heras
- Ídolo Beauty: Sarah Catalá
- Ídolo Gastronomía: Diego Doal
- Ídolo Sostenibilidad: Blondiemuser
- Ídolo Contenido Creativo: Almu Carrión
- Ídolo Proyecto audiovisual: Carles Tamayo, por Cómo cazar a un monstruo
- Ídolo Emprendimiento: Violeta Mangriñán, por Maison Matcha
- Ídolo 'Lifestyle': Sofía Hamela
- Ídolo 'Health and Sport': Verdeliss
- Ídolo 'Hair Artist': Marckessa
- Ídolo 'Streamer': Illo Juan
- Ídolo Creador Digital: Carlota Marañón
- Ídolo Entretenimiento: Carlota Marañón y Sofía Hamela
- Ídolo Humor: Pabs Pérez
- Ídolo TikTok: Fabiana Sevillano
- Ídolo Viajes: Clavero
- Ídolo Moda: Carlota Marañón
- Ídolo Música: Guitarricadelafuente
- Ídolo del Año: Lola Lolita
- Premio Especial del Jurado: Laura Escanes
Premio Ídolo 2025: categoría de Creador Digital de 2025
- RoRo
- GANADORA - Carlota Marañón
- Clersssss
- Violeta Mangriñán
Premio Ídolo 2025: categoría de 'Beauty'
- GANADORA - Sarah Catalá
- Alicia Revilla
- Rocío López
- Silvia Ruiz
Premio Ídolo 2025: categoría de Entretenimiento
- GANADORAS - Carlota Marañón y Sofía Hamela
- Dan Renville
- WhereisLeto
- Freakboys (Juan y Erra)
Premio Ídolo 2025: categoría de 'Lifestyle'
- Violeta Mangriñán
- GANADORA - Sofía Hamela
- Carlos Peguer
- Marta Riumbau
Premio Ídolo 2025: categoría de Gastronomía
Premio Ídolo 2025: categoría Música
- Judeline
- Belén Aguilera
- GANADOR - Guitarricadelafuente
- Rusowsky
Premio Ídolo 2025: categoría Sostenibilidad
- Carlota Bruna
- Jon Kareaga
- GANADORA - Blondiemuser
- Vieja Tierra
Premio Ídolo 2025: categoría 'Hair Artist'
- Pablo Macías
- Serpiente
- GANADORA - Marckessa
- Víctor del Valle
Premio Ídolo 2025: categoría Proyecto Audiovisual
- Plex
- GANADOR - Cómo cazar a un monstruo
- La Velada del Año
- Soy Georgina
Premio Ídolo 2025: categoría de 'streamer'
- Ibai Llanos
- GANADOR - Illojuan
- Auronplay
- DJMaRiiO
Premio Ídolo 2025: categoría de Conciencia Social
- GANADORA - Nerea Pérez de las Heras
- Cris Blanc
- Virtual Diva
- Cisco Garve
Premio Ídolo 2025: categoría de Contenido Creativo
- Nil Ojeda
- Nuria Adraos
- Eme de Amores
- GANADORA - Almu Carrión
Premio Ídolo 2025: categoría Podcast
- La Pija y la Quinqui
- GANADORAS - Keep it Cutre
- A Solas, con Vicky Martín Berrocal
- True Crrime, con Martha Caballero
Premio Ídolo 2025: categoría Moda
- GANADORA - Carlota Marañón
- Alexandra Pereira
- Rocío Osorno
- Blanca Arimany
Premio Ídolo 2025: categoría 'Healt & Sport'
- Sara Bace
- Pitufollow
- GANADORA - Verdeliss
- Pablete y Raúl Valle
Premio Ídolo 2025: categoría Emprendimiento Digital
- Milfshakes
- Scrapworld
- GANADOR - Maison Matcha
- Casto
Premio Ídolo 2025: categoría de Viajes
- Plex
- Lethal Crysis
- GANADOR - Clavero
- Mikel García
Premio Ídolo 2025: Ídolo Revelación
- Pablo Vera
- Boukie
- Magdalenita
- Almu Carrión
- Clerssss
- Fabiana Sevillana
- Leto
- GANADORA - Shannis
- María Riballo
- Sofía Hamela
Premio Ídolo 2025: categoría de Humor
- Jorge Cyrus
- Esperansa Grasia
- Clerssss
- GANADOR - Pabs Pérez
Premio Ídolo 2025: categoría de TikTok
- Lola Lolita
- Marina Rivers
- GANADORA - Fabiana Sevillano
- Marina Barrial
