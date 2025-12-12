Ahora

Gala en Madrid

Estos son todos los ganadores de los Premios Ídolo de 2025

Por primera vez, los Premios Ídolo, organizados por la 'influencer' Dulceida, están abiertos al público.

Illo Juan, Sofía Hamela y Carlota Marañón y Almu Carrión, entre los ganadores de los Premios Ídolo 2025Illo Juan, Sofía Hamela y Carlota Marañón y Almu Carrión, entre los ganadores de los Premios Ídolo 2025Premios Ídolo

Este año, los Premios Ídolo llegan con alguna que otra novedad. La que más afecta: que es la primera vez que se ha abierto al público general. La gala, que se celebra este jueves 11 de diciembre en IFEMA (Madrid), ha sacado a la venta entradas para poder acudir a la entrega de premios de los influencers, una ceremonia que surge de la creadora de contenidos Dulceida. La otra, uno de los premios: este año, el jurado ha decidido entregar un Premio Especial a Laura Escanes. Estos son todos los ganadores de la gala de los premios de los creadores de contenidos:

Lista de ganadores de los Premios Ídolo 2025

  • Ídolo Revelación: Shanniisss
  • Ídolo Podcast: Keep It Cutre
  • Ídolo Conciencia Social: Nerea Pérez de las Heras
  • Ídolo Beauty: Sarah Catalá
  • Ídolo Gastronomía: Diego Doal
  • Ídolo Sostenibilidad: Blondiemuser
  • Ídolo Contenido Creativo: Almu Carrión
  • Ídolo Proyecto audiovisual: Carles Tamayo, por Cómo cazar a un monstruo
  • Ídolo Emprendimiento: Violeta Mangriñán, por Maison Matcha
  • Ídolo 'Lifestyle': Sofía Hamela
  • Ídolo 'Health and Sport': Verdeliss
  • Ídolo 'Hair Artist': Marckessa
  • Ídolo 'Streamer': Illo Juan
  • Ídolo Creador Digital: Carlota Marañón
  • Ídolo Entretenimiento: Carlota Marañón y Sofía Hamela
  • Ídolo Humor: Pabs Pérez
  • Ídolo TikTok: Fabiana Sevillano
  • Ídolo Viajes: Clavero
  • Ídolo Moda: Carlota Marañón
  • Ídolo Música: Guitarricadelafuente
  • Ídolo del Año: Lola Lolita
  • Premio Especial del Jurado: Laura Escanes

Premio Ídolo 2025: categoría de Creador Digital de 2025

  • RoRo
  • GANADORA - Carlota Marañón
  • Clersssss
  • Violeta Mangriñán

Premio Ídolo 2025: categoría de 'Beauty'

  • GANADORA - Sarah Catalá
  • Alicia Revilla
  • Rocío López
  • Silvia Ruiz

Premio Ídolo 2025: categoría de Entretenimiento

  • GANADORAS - Carlota Marañón y Sofía Hamela
  • Dan Renville
  • WhereisLeto
  • Freakboys (Juan y Erra)

Premio Ídolo 2025: categoría de 'Lifestyle'

  • Violeta Mangriñán
  • GANADORA - Sofía Hamela
  • Carlos Peguer
  • Marta Riumbau

Premio Ídolo 2025: categoría de Gastronomía

Premio Ídolo 2025: categoría Música

Premio Ídolo 2025: categoría Sostenibilidad

  • Carlota Bruna
  • Jon Kareaga
  • GANADORA - Blondiemuser
  • Vieja Tierra

Premio Ídolo 2025: categoría 'Hair Artist'

  • Pablo Macías
  • Serpiente
  • GANADORA - Marckessa
  • Víctor del Valle

Premio Ídolo 2025: categoría Proyecto Audiovisual

        Premio Ídolo 2025: categoría de 'streamer'

        • Ibai Llanos
        • GANADOR - Illojuan
        • Auronplay
        • DJMaRiiO

        Premio Ídolo 2025: categoría de Conciencia Social

        Premio Ídolo 2025: categoría de Contenido Creativo

        • Nil Ojeda
        • Nuria Adraos
        • Eme de Amores
        • GANADORA - Almu Carrión

        Premio Ídolo 2025: categoría Podcast

        • La Pija y la Quinqui
        • GANADORAS - Keep it Cutre
        • A Solas, con Vicky Martín Berrocal
        • True Crrime, con Martha Caballero

        Premio Ídolo 2025: categoría Moda

        • GANADORA - Carlota Marañón
        • Alexandra Pereira
        • Rocío Osorno
        • Blanca Arimany

        Premio Ídolo 2025: categoría 'Healt & Sport'

        • Sara Bace
        • Pitufollow
        • GANADORA - Verdeliss
        • Pablete y Raúl Valle

        Premio Ídolo 2025: categoría Emprendimiento Digital

        • Milfshakes
        • Scrapworld
        • GANADOR - Maison Matcha
        • Casto

        Premio Ídolo 2025: categoría de Viajes

        • Plex
        • Lethal Crysis
        • GANADOR - Clavero
        • Mikel García

        Premio Ídolo 2025: Ídolo Revelación

        • Pablo Vera
        • Boukie
        • Magdalenita
        • Almu Carrión
        • Clerssss
        • Fabiana Sevillana
        • Leto
        • GANADORA - Shannis
        • María Riballo
        • Sofía Hamela

        Premio Ídolo 2025: categoría de Humor

        • Jorge Cyrus
        • Esperansa Grasia
        • Clerssss
        • GANADOR - Pabs Pérez

        Premio Ídolo 2025: categoría de TikTok

        • Lola Lolita
        • Marina Rivers
        • GANADORA - Fabiana Sevillano
        • Marina Barrial

