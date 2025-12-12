El PSOE niega haber encubierto el acoso sexual de Salazar a pesar de haber estado cinco meses de brazos cruzados: "Nadie ha tapado ningún caso"

¿Qué ha dicho? Los socialistas, a través de su secretaria de organización, han afirmado que el partido actuó "de manera contundente" cuando tuvieron constancia de lo que sucedía.

Rebeca Torró, secretaria de organización del PSOE, ha comparecido ante los medios después de las denuncias por acoso sexual a Paco Salazar. En sus palabras, ha negado que los socialistas hayan encubierto el caso que afecta al exasesor de Moncloa.

"Ni yo ni nadie de esta organización ha tratado de tapar o de encubrir ningún caso. Ninguno", ha expresado, para añadir que el PSOE "actuó de manera contundente" en cuanto tuvieron conocimiento de todo.

"Abrimos un canal de comunicación para que los compañeras y los compañeros pudieran denunciar cualquier conducta inapropiada. Solucionamos de manera inmediata los fallos de comunicación. Y ahora les doy cuentas del caso y de las medidas que estamos adoptando", ha insistido.

Sin embargo, según fuentes socialistas a laSexta, el partido sí ha tratado de tapar el caso de Paco Salazar y sí ha habido una operación para encubrirlo.

Torró, por otra parte, ha hablado de los motivos por los que no han acudido ante la Fiscalía: "Es importante que aquellas denunciantes que quieran acudir a la vía jurisdiccional sepan que el PSOE va a estar a su lado, pero hay que respetar a las que no quieran. Hay quien no quiere acudir".

"La falta muy grave está tipificada en nuestros estatutos y no tiene nada que ver con una cuestión jurídica. Es algo que establecemos nosotros y que tiene consecuencias exclusivamente orgánicas", ha expuesto.

Expediente a Hernández y a Izquierdo

Torró, además, ha comunicado que han abierto un expediente informativo tanto a Antonio Hernández como a Javier Izquierdo, a pesar de que sobre este último el PSOE asegura no haber recibido denuncias, y que la formación ha bloqueado a Paco Salazar para volver a ser militante.

La secretaria de organización del PSOE ha reiterado también "las disculpas en nombre del PSOE por no haber estado a la altura". "Se ha fallado en la comunicación con ellas. Quiero agradecer su valentía y el haber roto el silencio. Merece una respuesta en consecuencia", ha expresado.

