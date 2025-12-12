El laboratorio de Bellaterra estaba experimentando con el virus de la peste porcina africana cuando apareció el primer jabalí infectado

Los detalles Según documentos de la Comisión Nacional de Bioseguridad a los que ha accedido 'El País', el laboratorio señalado por la presunta fuga del virus de la peste porcina africana tenía planificados, al menos, dos experimentos con el patógeno en los mismos días en los que apareció el primer jabalí infectado.

El laboratorio señalado como posible responsable de ser el origen del virus de la gripe porcina en Cataluña tenía planificados, al menos, dos experimentos con el patógeno en los días en los que apareció el primer jabalí infectado. Así lo desvela el diario 'El País', que ha tenido acceso a documentos de la Comisión Nacional de Bioseguridad, siendo uno de los ensayos con una cepa similar a la del brote.

El catedrático de Salud Animal de la Universidad de Zaragoza Juan José Badiola asegura que la cepa que se ha identificado es la llamada cepa Georgia-7, "que se utiliza para trabajos experimentales, para preproducción experimental de la peste porcina africana".

La investigación mantiene todas las hipótesis abiertas por el momento. Desde el Ministerio de Agricultura se lanzó ese escenario de una posible fuga del laboratorio una semana después del hallazgo de dos cadáveres de jabalíes infectados en las inmediaciones del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA).

La documentación a la que ha accedido el citado medio habla de un primer experimento con el fin de probar un prototipo de vacuna en 15 cerdos, con inyección intramuscular de un virus de la cepa Georgia/2007/01 modificado genéticamente. El experimento estaba planificado entre octubre y noviembre y fue el 28 de noviembre cuando apareció el primer cadáver de un jabalí infectado a cientos de metros del CReSA, que llevaba en obras desde el 15 de septiembre y que no contaba con un doble vallado.

El informe previo recoge las medidas de seguridad que eliminarían, dicen, "cualquier probabilidad de que los virus se diseminen al medio ambiente". Entre las medidas destacan las duchas obligatorias para los investigadores, doble filtración absoluta del aire de salida, descontaminación química de los efluentes, eliminación de los despojos por digestión alcalina o incineración y recogida de los residuos por gestores autorizados. En definitiva, "barreras" que buscarían garantizar "su no diseminación al exterior, y por tanto, nulo impacto ambiental".

Desde la Generalitat de Cataluña han puesto en marcha una auditoría con seis expertos en biocontención y bioseguridad. Los jabalíes muertos por peste porcina siguen siendo 13, todos concentrados en el radio de 6 kilómetros. Una zona blindada para que no salga ningún animal enfermo.

En noviembre se realizó un segundo ensayo con el virus de la peste porcina africana con el objetivo de probar dos prototipos vacunales en 20 cerdos desarrollados por el equipo de la viróloga Yolanda Revilla, del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (Madrid). En declaraciones a 'El País', la investigadora explica que su experimento no encaja con una fuga a finales de noviembre, "ni por tiempo, ni por virulencia, ni por secuencia genética", ya que sus candidatos vacunales están basados en una versión atenuada de un virus aislado en Armenia en 2007 y modificado genéticamente.

Primer ERTE por la peste porcina

Este jueves conocimos que el brote de peste porcina africana ha provocado el primer expediente de regulación temporal de empleo en la compañía GCT Plus por causas de fuerza mayor, afectando a 458 trabajadores del sector cárnico de Santa Eugènia de Berga (Barcelona).

La alerta sanitaria animal pone en vilo cerca de 1.000 millones de euros en exportaciones catalanas a países externos a la Unión Europea, además de hacer peligrar los cerca de 11.000 empleos que dependen del sector en la provincia de Barcelona.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha insistido en que esto es una "carrera de fondo" y en que se tardarán meses en poder restaurar la situación previa al brote. Ordeig ha celebrado el "éxito de que no se haya extendido el foco", ya que 14 días después del inicio de la crisis de la peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) los positivos siguen siendo 13, todos ellos jabalíes dentro del radio de 6 kilómetro en torno a donde se encontraron los primeros cadáveres infectados. El conseller ha recordado que todos los análisis a cerdos domésticos de 55 granjas dentro o cerca del radio de 20 kilómetros han salido negativos y se van repitiendo semanalmente.

El conseller ha indicado que en los próximos días convocarán la Mesa del Jabalí para establecer el calendario y las cantidades de capturas de animales durante el 2026, unas tareas en las que colaborarán los cazadores. Actualmente, Cataluña registra una densidad media de 6,3 jabalíes por kilómetro cuadrado, con una población estimada de más de 125.000 ejemplares, y la Dirección General de Bosques propone establecer un objetivo máximo de 4 jabalíes por kilómetro cuadrado.

