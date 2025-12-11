La contundente respuesta de Helmut Marko a los rumores que le colocan en Aston Martin

El ya exasesor de Red Bull niega que vaya a fichar por Aston Martin: "No estoy considerando ir a ningún otro equipo".

En Red Bull ya no están Adrian Newey ni Christian Horner ni Helmut Marko. El primero ha tomado un papel muy relevante en Aston Martin, el segundo busca equipo y el tercero parece haber firmado su renovación. Porque Marko ha dejado claro que no irá a Aston Martin, respondiendo así a los rumores de los últimos días.

En declaraciones a 'Kleine Zeitung', Marko deja claro que no irá a ningún otro equipo de la Fórmula 1: "No estoy considerando ningún otro equipo. De todos modos, todo son rumores sin sentido, difundidos principalmente por la prensa británica".

No se pudo marchar con el quinto título consecutivo de Max Verstappen en Red Bull: "Fue una gran decepción cuando no pudimos ganar el mundial en Abu Dhabi. Este chasco me llevó a la decisión de que ahora era un buen momento para dejarlo. Me voy en los mejores términos con Red Bull y sin duda se me verá en el circuito de vez en cuando".

No le preocupa la deriva que pueda tomar Red Bull: "Creo que el equipo está muy bien posicionado y desde luego no dejo atrás un caos en Red Bull. Todo encaja y estoy seguro de que mejoraremos en algunas áreas".

¿Quién será el nuevo jefe?

Red Bull todavía no ha desvelado quién será el sustituto de Marko. Hay un nombre que ha sonado con mucha fuerza en los últimos meses: Sebastian Vettel.

El exasesor desvela que no hay ninguna prisa en la escudería de las bebidas energéticas: "Red Bull tiene que tomar esta decisión, así que no puedo comentar nada al respecto. Yo solo anuncié mi decisión el lunes en Dubái. Desde luego, no tienen prisa, tienen que buscar las mejores soluciones posibles".