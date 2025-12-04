La confesión de Rudy Fernández en 'El Cafelito' sobre su paso por la NBA: "Me hubiera gustado..."

El exjugador de baloncesto ha repasado durante una charla con Josep Pedrerol su estancia en la NBA. Un sueño hecho realidad que le dejó experiencias tanto positivas como negativas.

Rudy Fernández, uno de los mejores jugadores de la historia de España, brilló durante más de una década en el Real Madrid. Pero antes, militó en la élite del baloncesto estadounidense: "Jugar en la NBA era mi sueño".

El exjugador de baloncesto recordaba el éxito durante su primera temporada en su charla con Josep Pedrerol en 'El Cafelito': "El primer año fue muy bueno. Coincidí con 'Chacho' en el mismo equipo. Hice récord de triples, un All Star, en el concurso de mates".

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas para el escolta: "El segundo año si que tuve la lesión de espalda y yo ahí a lo mejor tenía menos minutos de los que a lo mejor pensaba que tenía que tener. Al final somos como cromos, de estar en Portland me fui a Denver. Me hubiera gustado tener más presencia, pues a lo mejor sí".

A pesar de todo, Rudy cuajó una gran etapa en la mejor liga del mundo: "He jugado casi 22 minutos de media, he tenido casi 10 puntos por partido".

Y, finalmente, reconoce que después de cumplir el sueño de todo niño, disfrutó de una trayectoria extraordinaria en uno de los mejores clubes de Europa: "Al final lo que pasó es que me junté con el Real Madrid y eso es lo que me llevo".