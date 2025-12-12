El jefe de McLaren saca pecho por derrotar a Verstappen: "Hemos sido nosotros..."

Andrea Stella, jefe de McLaren, insiste en que han sido ellos los que han "detenido el dominio" de Max Verstappen en la Fórmula 1.

Ha sido McLaren la escudería que ha podido con Max Verstappen. Y ha sacado pecho. Andrea Stella se ha encargado de remarcar que han sido ellos, y solo ellos, los únicos que han podido con el de Red Bull, que acumulaba cuatro mundiales consecutivos de la Fórmula 1.

En palabras que recoge 'SoyMotor', Andrea Stella habla así de este 2025: "En 2025, somos campeones del mundo de constructores y pilotos. Enhorabuena a todos. La historia la hace un equipo. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los miembros del equipo y a nuestras familias por su apoyo durante este viaje".

"Estoy muy orgulloso, no solo de los logros, sino también de cómo hemos llegado hasta aquí. Lo hemos conseguido al estilo McLaren", detalle el jefe de la escudería papaya.

"La temporada 2025 será recordada en la Fórmula 1 también porque tuvimos tres pilotos en liza en la última carrera de la temporada, dos de los cuales son pilotos de McLaren, algo bastante único. Esto es algo que no ocurre a menudo. Además, no debemos olvidar que, en un deporte caracterizado por las épocas, fuimos nosotros quienes logramos detener el dominio de Verstappen, y lo hicimos como equipo", apunta el jefe de Lando Norris y de Oscar Piastri.

No se le olvidará el domingo de Abu Dhabi: "Todos recordaremos cuando Oscar Piastri y luego Lando Norris cruzaron la línea de meta en Abu Dhabi. Es un momento que permanecerá en nuestra memoria para siempre".

"Pero la plena conciencia de lo que habíamos logrado me llegó cuando volví a la fábrica y vi al resto de los miembros del equipo", sentencia el jefe italiano.