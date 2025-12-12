¿Cómo se puede derrotar a Marc Márquez? Fermín Aldeguer no encuentra una respuesta clara

El joven piloto de Gresini dice que la única manera de poder competir contra Marc en este 2025 era aprovechar las oportunidades en las que estuvo lesionado.

Marc Márquez ha ganado su noveno campeonato del mundo. El de su regreso después de las lesiones. El de Ducati. Y sus rivales no saben cómo derrotarle. Fermín Aldeguer, de Gresini, dice que él de momento no ha encontrado la manera de poder luchar contra un Marc que parece imbatible.

En 'Marca', el que ha sido rookie responde sobre medirse al de Cervera: "A Marc, de tú a tú, todavía no le he ganado".

"Es una pregunta un poco difícil de contestar. Se podrá decir que cuando gané, él no estaba en pista y no se sabe, pero ya simplemente el hecho de ganar ya es complicado y bastante", dice Aldeguer, que aspira a quedarse con la moto oficial de Ducati a partir de la temporada 2027.

Cree que la única manera de poder con Marc es aprovechar las pocas oportunidades que te ofrece: "Para ganar un mundial se necesita constancia y estar en las posiciones delanteras durante toda la temporada. Claro que para ganarle a él, que ha estado constante durante toda la temporada delante hasta la lesión, no se podía más".

"Lo único que se podía haber hecho este año para ganar el mundial era hacer todo segundos y cuando se lesionó, ganarlo todo. Era complicado", cierra Aldeguer.

En 2026 Marc volverá a ser el gran favorito. Y Aldeguer uno de los pilotos a seguir. Después de su año rookie quiere confirmarse como futuro candidato en MotoGP.