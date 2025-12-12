¡Ojo! Alcaraz y Sinner podrían superar este récord de Nadal y Djokovic en 2026

El dominio de ambos en el mundo del tenis ya es una realidad. A su corta edad, podrían igualar una marca que lleva más de diez años sin suceder protagonizada por dos leyendas de este deporte.

Cada vez queda menos para volver a ver a Carlos Alcaraz de nuevo en pista. El 10 de enero se enfrentará a Jannik Sinner en un partido de exhibición en Seúl. Dos días después, dará comienzo el Open de Australia, el primer 'Grand Slam' de la temporada.

Ambos tenistas son favoritos para llevarse el título. Y en este torneo, tendrán la oportunidad de igualar un récord que solo Rafa Nadal y Novak Djokovic han conseguido. No ocurre desde 2012, cuando las dos leyendas se enfrentaron hasta en cuatro finales consecutivas de 'Grand Slam'.

En su día, el serbio se impuso en las tres primeras citas: Wimbledon, US Open y Australia, sin embargo Rafa logró ganar en París. Ahora, Alcaraz y Sinner tienen la oportunidad de igualar este hito si ambos logran llegar a la final del primer torneo del año.

Es el único grande que Carlitos echa en falta en su vitrina, el italiano, en cambio, defiende el título. La posibilidad de enfrentarse en el último partido es bastante realista, teniendo en cuenta que la pareja se ha repartido a partes iguales los últimos ocho 'Grand Slam' en juego.

El último, US Open, lo ganó el español, también Roland Garros. Wimbledon, sin embargo, se lo llevó Sinner. Una rivalidad sin igual llamada a dominar esta generación de tenis.