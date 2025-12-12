Albon ensalza el rendimiento de Sainz en su primer año en Williams: "Es genial tener a alguien así"

El piloto tailandés y compañero de Carlos en la escudería británica ha destacado el impacto que ha tenido el español en su rendimiento y su buena relación, tanto dentro como fuera del garaje.

Carlos Sainz vuelve a dejar claro que es uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. Tras finalizar su primera temporada en Williams en la novena posición de la clasificación, el piloto español ha demostrado su gran rendimiento independientemente del monoplaza que conduzca.

Sainz, con dos podios en Bakú y Qatar, junto a su compañero de escudería, Alex Albon, han sellado el mejor año de Williams en la F1 desde 2017 con una quinta posición en el Mundial de Constructores, además de completar una gran sincronía entre ambos.

En declaraciones que recoge 'Motorsport' tras el GP de Abu Dhabi, el piloto tailandés destacó el gran año de su compañero, recalcando el impacto que ha tenido en la escudería británica. "Siento que cualquier piloto diría esto: cuando tienes un compañero que supone un paso adelante, aprendes más", aseguró Albon sobre la importancia de contar con alguien como Sainz en el mismo garaje.

Una de las preocupaciones de Albon a comienzo de temporada era el trato que tendrían los de Grove con ambos pilotos, teniendo en cuenta el bagaje de Sainz en otras escuderías como McLaren o Ferrari, y su experiencia. "Diría que, siendo totalmente honesto, en cuanto al enfoque entre los dos coches, ha sido mucho más igualitario en la forma en que el equipo nos ha tratado", añadió el tailandés.

Congeniar con un compañero de escudería en la F1 no siempre es moco de pavo, y ha habido muchos casos en los que pilotos de un mismo equipo no han tenido una buena relación, como Ayrton Senna y Alain Prost en McLaren, Fernando Alonso y Lewis Hamilton o Sebastian Vettel y Mark Webber en Red Bull.

Sin embargo, Carlos y Alex han confraternizado desde el primer día. "En cuanto a trabajar juntos, ahora hay mucho más intercambio, un ida y vuelta constante en términos de feedback, donde ambos tenemos prácticamente las mismas opiniones sobre el coche. Carlos tiene más experiencia que yo, pero por edad y mentalidad abordamos las cosas de manera muy similar", destacó Albon sobre su excelente relación con el español.

Sainz, síntoma de mejoría

Además de mejorar su rendimiento y el de cada escudería en la que recala. Sainz también ha provocado que su compañero haya aumentado su rendimiento, completando su mejor año en la Fórmula 1 desde 2020. "En cuanto a exigirme más, sí, es genial tener a alguien así", recalcó.

"Creo que lo más importante que he aprendido de Carlos es la parte no relacionada directamente con la conducción. La forma en que llevamos las reuniones, desarrollamos el coche en el simulador o afrontamos los programas de los entrenamientos libres... puedes ver la experiencia de Carlos en todo eso", concluía Albon sobre Sainz y su impacto, tanto en él como en Williams.