Muchas dudas había con respecto al futuro de la Fórmula 1, o más bien con respecto al futuro de algunos pilotos, en este 2020. Ahora, las dudas son incluso mayores tras confirmar la FIA que el cambio de reglas, esperado para 2021, se pospone un año más debido a la crisis del coronavirus, que está provocando que ni haya comenzado el Mundial ni vaya a hacerlo en el futuro cercano.

Y es que aunque parezca que debería haber estabilidad, ahora la falta de movimientos puede poner patas arriba por precisamente lo contrario a la Fórmula 1. Porque los pilotos, en su gran mayoría, terminaban contrato este mismo año y el baile que bien podría haber se puede frenar.

Para qué va a querer Hamilton, por ejemplo, cambiar de aires y probar en Ferrari cuando es Mercedes quien tiene el dominio en la era híbrida de la F1. Para qué o con qué motivo Lewis va a decir 'no' a la más que posible oferta que le llegue desde la marca alemana cuando es ahí donde todos quieren estar con estas reglas.

Si el británico ni escucha a Ferrari, eso podría dar más calma a un Sebastian Vettel que se la jugaba este año en vistas a un posible futuro. Además, la falta de amenaza puede ser doble, ya que Fernando Alonso, que buscaba volver en 2021 por el cambio de reglas, ya no tendrá el aliciente de regresar a una competición diferente de la que dejó. Porque va a ser igual.

Sainz, con un motor Mercedes ganador

Al ser igual, y este detalle puede ser importante, McLaren va a disfrutar en 2021 de un motor Mercedes que bien podría acercarles a pelear por cotas más altas. Por tanto, Carlos Sainz, que siempre ha mostrado su deseo de seguir de naranja, tendría otro motivo más para continuar en Woking al poder usar una unidad de potencia ganadora en un coche en clara evolución ascendente.

Mientras, en Renault podrían tener problemas ya que todo lo que querían hacer estaba enfocado ya al cambio de normas. Los franceses son los que más pueden perder, pues su motor está por debajo de los otros tres y perderían al único equipo cliente en relación a los motores que ahora mismo tienen.

Problemas para Renault

Además, puede ser que no haya uno sino que sean dos los años en 'stand by' que iba o que va a haber en el Mundial. Justo por lo mismo que le ha pasado a Renault. Los equipos, pensando en el cambio de normas, podían no invertir lo suficiente este 2020 de verse por debajo. Ahora sucederá lo mismo pero en 2021.

Y dejaría un 2020 en el que de nuevo los más 'poderosos' mandarían, como Mercedes. Racing Point, por su parte, tendría en el 'Mercedes rosa' una inversión prácticamente perdida porque copiar no es lo mismo que innovar, y al revés. La evolución preocupa en los canadienses, y a saber qué crean en 2021.

Sin duda alguna el aplazamiento del cambio de normas, pedido por los propios equipos ante la ausencia de ingresos previstos en este Mundial, puede hacer que toda previsión para 2020 y para 2021 que se venía haciendo quede en nada.

Fernando Alonso, ¿de vuelta al WEC?

Sobre todo en lo relacionado con los pilotos, pues Lewis Hamilton no tendría más motivo que el dinero para irse de Mercedes sabiendo que otro año de era híbrida es un año en el que los plateados tienen las de ganar. Sin él, Vettel tiene menos peso sobre él. Y Fernando Alonso podría decantarse por los 'hypercars' al no tener aliciente en una F1 que no cambiaría nada.

McLaren tendría un supermotor Mercedes, que ha demostrado funcionar sin problema alguno y que, de hecho, ya tuvieron en 2014 en esta era de Fórmula 1. Mientras, Red Bull y Honda siguen siendo la principal baza de animación con Max Verstappen... y a saber qué pasa con Renault y con Daniel Ricciardo.

Lo dicho, ahora que se ha apostado por la estabilidad resulta que las dudas pueden ser incluso mayores que las que había de haber habido cambio.

