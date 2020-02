El 'Mercedes rosa', como se conoce al coche de Racing Point para este 2020 en el Mundial de Fórmula 1, está acaparando todas las miradas del 'paddock'. También hace lo propio con las críticas y los recelos, pues prácticamente todos los equipos, en especial los de la zona media, han criticado el clon del Mercedes 2019 que han fabricado los canadienses.

A través de Andy Green, su responsable técnico, han pasado a la carga e insisten en que no ha habido intercambio de información: "Tan solo ha habido más dinero en hacerlo bien".

Green va más allá y apunta a McLaren: "Tener ese equipo e ingresar tanto dinero para no mejorar es ingenuo. Su frustración viene de que no han dado un paso al frente, se miran y dicen, vaya, no hemos hecho un buen trabajo".

"Nos gusta que se quejen y que nos critiquen, eso es una buena señal. Algo estaremos haciendo bien, porque si estuviéramos los últimos nadie hablaría de nosotros", afirma Green.

El creador del 'Mercedes rosa' sigue: "Hemos terminado cuarto dos años seguidos sin tener apenas dinero, venciendo a escuderías como McLaren".

Lo cierto es que el nuevo Racing Point es prácticamente un calco del Mercedes que ganó el Mundial de Fórmula 1 en 2019 pero pintado de rosa, de ahí el apelativo que se ha ganado en el mundillo de la F1.

Eso sí, Carlos Sainz ya les ha avisado de que es imposible copiar a Mercedes...