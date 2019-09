Ya es oficial. McLaren volverá a los orígenes, al comienzo del siglo XXI. Al motor que tenían hasta que cambiaron a Honda en 2015. Los de Woking han confirmado que dirán adiós al motor Renault en 2020 y volverán a Mercedes en 2021, tal y como han afirmado en un comunicado.

"Estamos muy felices por llegar a este acuerdo. Mercedes es una gran marca, tanto como escudería y como fabricante de motores, y es un paso adelante en nuestro camino a la vuelta al éxito a la Fórmula 1", comentó Zak Brown, jefe del equipo naranja.

Sin duda, los de la estrella son uno de los equipos más fuertes fabricando motores y lo que mejor han entendido, y evolucionado, sus unidades de potencia. Así pues, para 2021 todo hace indicar que Carlos Sainz podrá tener un coche ganador que le permita pelear por podios.

Nueva opción para Fernando Alonso

Y no solo él, pues 2021 está marcado en rojo, o en naranja, para el posible regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1. El asturiano siempre ha dicho que con un coche ganador volvería, y esta alianza McLaren-Mercedes, con la que vivieron sus éxitos más recientes incluyendo el Mundial 2008 con Lewis Hamilton, parece una opción interesante.

En contra del asturiano hay varias cosas. La primera, Lando Norris. El británico, justamente igual que McLaren, es una de las mayores promesas del automovilismo y parece complicado que le den boleto en Woking. La segunda, el llamado 'Ferrarigate', con un caso de espionaje a McLaren-Mercedes con Ferrari de por medio... y en el que Alonso tuvo cierto protagonismo.

De hecho, cuando hubo una vacante en Mercedes por el adiós de Nico Rosberg no solo fue Lewis Hamilton la razón del no fichaje de Fernando, si no también ese recuerdo del 'Ferrarigate' que no olvidan en la escudería de la estrella.

Ahora bien, también parecía que en McLaren no olvidaban 2007, con un Ron Dennis que no acabó del todo bien con Fernando, y al final el asturiano volvió a Woking con Honda como principal valedor. Aunque ahora su relación con los nipones no sea la mejor.

Sin duda, la opción de un McLaren ganador en 2021 es más que posible, pues Mercedes sabe cómo hacer buenos motores tal y como se ha visto en su propio monoplaza y en los que han hecho un buen trabajo aerodinámico. En Woking se frotan las manos y no es para menos. Los mejores momentos de los años 2000 en esta escudería llegaron con el poder alemán en su interior.

Te puede interesar

Fernando Alonso, a Jugones: "La Fórmula 1 ya se verá en el futuro"

Fernando Alonso y su posible regreso a la F1: se compara con Michael Jordan y Schumacher

Fernando Alonso y su prueba de fuego: la lista de estrellas apuntadas al Rally de Marruecos