En el Mundial de 2007 coincidieron en McLaren una de las mejores parejas de pilotos de la historia de la Fórmula 1: el campeón Fernando Alonso y un por entonces novato Lewis Hamilton.

Pedro de la Rosa, que también militó en McLaren, ha opinado sobre su relación en 'Beyond the grid': "Esa pareja de pilotos es posiblemente la más fuerte que ha habido en toda la historia de la F1. No esperaba que la relación explotara y fue una pena, porque los dos juntos hubieran llevado muchos títulos a McLaren".

Además, el español explica el momento en el que la relación entre el asturiano y el británico cambió en el GP de Mónaco: "Estaba claro que Fernando iba despacio a propósito (por la gestión de los neumáticos) y nadie le dijo a Lewis que debían acabar en esas posiciones. A Fernando después le dijeron que esa carrera la debía ganar Lewis".

"¿Quién se lo dijo? No se lo dijeron de esa manera, pero se lo sugirieron, que el chico era más rápido que él. Y eso le enfadó muchísimo, porque si entiendes de carreras sabes que Fernando podía ser dos segundos por vuelta más rápido. Y él es un piloto astuto, muy inteligente, y sabe cómo ganar sin comprometer un coche, el motor, los frenos… ese fue el principio del final", afirma De la Rosa.

"Eran diferentes, los dos fueron increíblemente rápidos con un talento enorme. Lewis aprendió mucho de Fernando, hizo una 'materclass' sobre cómo ser consistente en las carreras y cuidar del coche, no sólo de las telemetrías", zanjó el expiloto español.