La inexplicable salida de Bagnaia en la 'sprint' de Austria con la que perdió once posiciones

El turinés firmó el que probablemente fue su peor comienzo de carrera de todo el año después de que su neumático trasero resbalara sobre el asfalto justo cuando se apagó el semáforo.

La realidad de 'Pecco' Bagnaia en MotoGP sigue siendo igual de cruda que antes del parón. El italiano sufrió un duro contratiempo en la carrera al 'sprint' después de haber firmado una buena clasificación que, conociendo los antecedentes de 'Pecco' en el Red Bull Ring, le colocaba como candidato al triunfo.

Sin embargo, Bagnaia volvió a no entenderse con la Ducati y firmó una salida terrible. Partía desde la tercera posición y tan solo unas curvas más tarde ocupaba el decimocuarto lugar. Por si fuera poco, 'Pecco' comenzó a sufrir problemas de estabilidad debido al mal funcionamiento de su neumático trasero y terminó abandonando.

Más allá de que en las carreras de domingo Bagnaia no está consiguiendo ser lo suficientemente competitivo como para luchar por la victoria, las carreras al 'sprint' están siendo también un aspecto en el que el de Ducati tiene mucho margen de mejora.

Por fortuna para 'Pecco', la carrera del domingo repetirá parrilla de salida y tendrá una nueva oportunidad para poder, como mínimo optar al podio. Cabe recordar que Bagnaia ha ganado los últimos tres grandes premios en el Red Bull Ring y que su máximo rival, Marc Márquez, no ha conseguido nunca una victoria sobre asfalto austríaco.