Después de la resaca del Dakar, Fernando Alonso necesita seguir pensando en la Fórmula 1 si quiere tener un asiento para la temporada 2021. El asturiano tiene claro que lo que le interesa es un coche competitivo, y ahora mismo el monoplaza que mejor rendimiento está teniendo es Mercedes.

Alonso y Lewis hamilton ya fueron compañeros en McLaren y su relación no fue especialmente buena, pero eso no echa atrás al español. Sin embargo, Fernando ha admitido que el británico ha mejorado en los últimos años :"Lewis ha subido el nivel en los últimos dos años, sobre todo en 2019, cuando el Mercedes no ha sido tan dominante. Si no puede ganar, siempre está muy cerca del primero. Nunca llega veinte segundos por detrás del ganador, que es lo que le pasa a Bottas. Si el coche no es tan competitivo, Valtteri acaba quinto o sexto a un minuto, pero Lewis no".

A pesar de todo cree que el resto de pilotos no saben ver sus debilidades y por tanto no las aprovechan. "Si te fijas en las temporadas de Lewis, hay algo que sucede siempre. Empieza el año lentamente y nadie lo aprovecha. Todos nos emocionamos con que iba a ser el año de Bottas y no lo fue. Lewis ha dado un paso adelante, es más competitivo, está más preparado, pero todavía tiene algunos puntos débiles que aún no han sido explotados, nadie está presionando ese botón, esa debilidad", ha analizado Alonso para la revista 'F1 Racing'.

"Cuando a ti todo te funciona y a tus rivales les pasa algo, consigues ampliar tu ventaja y llega la calma. Si sólo estás diez puntos por encima, el estrés es distinto. Los errores son más importantes y tus mensajes de radio son distintos. Necesitamos verlo bajo presión", ha explicado el bicampeón sobre cual es el posible punto débil de Hamilton.

Y quién mejor que él para averiguarlo. "Estaría bien competir contra él en una lucha justa, quizá sus puntos débiles no son ciertos y todo está calculado, estaría bien descubrirlo", zanjó Alonso.